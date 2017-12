Concert "Liban, Libans" du Trio Chic et Choc à l'IMA

enregistré à l'Institut du Monde Arabe le 28/10 à l'Auditorium de l’IMA.

Trio chic et choc :

Charbel Rouhana (oud)

Elie Khoury (bouzouk)

Jasser Haj Youssef (violon)

Deux musiciens libanais et un musicien tunisien se retrouvent pour une concert durant le WE que le Théatre de la Ville et l’IMA consacrent au Liban.