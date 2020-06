Concert du 2 mars 2020 (2/2) : Jasser H. Youssef et H. Sarikouyoumdjian, Le Petit Mish-Mash, Edgar Sekloka

Une programmation éclectique pour cette deuxième partie de concert : rap, blues, musique klezmer, tsigane et du Moyen-Orient. Avec le duo Jasser Haj Youssef et Haïg Sarikouyoumdjian, le trio Le Petit Mish-Mash et Edgar Sekloka, lauréat du Prix des Musiques d'ICI 2018.

Trio Sahar Mohammadi, Jasser Haj Youssef et Haig Sarikoujoumdjian, © TDV