Concert des finalistes du Prix des Musiques d'ICI 2020 (2/2)

Deuxième partie du concert enregistré le lundi 9 novembre au Carreau du Temple à Paris, avec les finalistes du Prix des Musiques d'ICI 2020 initié par le Festival Villes des Musiques du Monde. Au programme : Chekidjy, Parranda La Cruz et Dafne Kritharas.

Le Festival Villes des Musiques du Monde

Les musiques et danses traditionnelles se sont enrichies des répertoires venus des quatre coins du monde, musiques et danses qui se jouent désormais sur notre territoire et reflètent l’histoire du peuplement de notre pays. Des musiques du sol en résonance avec les musiques de l’exil : cette édition célèbre la rencontre de nos héritages culturels, et donne à voir et à entendre la diversité de nos identités plurielles, un nouveau patrimoine en commun.

Initié par Villes des Musiques du Monde, organisé par Villes des Musiques du Monde, le Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile-de-France avec le soutien de la FAMDT, du Ministère de la Culture et de la Communication, de l’Institut Français, France Musique avec Ocora Couleurs du monde qui accompagne ce prix depuis sa création, de la SACEM, du CNV et des partenaires en région.

Les 6 finalistes du Prix des Musiques d'Ici

Quel est le point commun entre de l’afropop voyageuse de Kandy Guira, du rap palestinien d’Al Akhareen, des thèmes traditionnels turcs de Chekidjy, des tambours et vents vénézuéliens de Parranda La Cruz, des errances autour de la Grèce de Dafne Kritharas, des airs de cithare chinoise de Sissy Zhou ?

UN PRIX ! Tous sont finalistes de la 4e édition du Prix des Musiques d’ICI - Diaspora Music Awards. Ce prix novateur et nécessaire donne la voix aux talents issus de cultures venues d’ailleurs et qui ont fait racine ici en France et montre la richesse des musiques jouées en France, dans la diversité de leurs origines. Artistes issus des diasporas, de cultures diverses qu’ils revendiquent et réinventent, ils créent les musiques d’aujourd’hui.

Chekidjy

« Composer avec les contrastes, promouvoir la diversité culturelle et valoriser ses identités. » Chekidjy, c’est une fusion « Electro-Turque mais pas que... ». Musique « rurbaine » et « hybride » à la périphérie de la tradition et de la modernité et aux frontières de l’Occident et du Moyen-Orient. Une musique à la fois propice au rêve, à la danse, la transe et la surprise.

Parranda La Cruz

Au rythme du culo e’ puya, du mina et des quitiplás, la Parranda La Cruz vous emmène dans les traditions de Barlovento, berceau du vent qui envoie son souffle vers la mer. Sur cette route du cacao située au nord du Vénézuéla, les chants de fête, de transe et de louange se fusionnent dans l’énergie frénétique des tambours et des voix.

Dafne Kritharas

Née d’un père Grec, Dafne Kritharas est très tôt bercée par les chants des îles et les Rebetika – ces chants grecs des fumeries et des prisons. Le chant comme mode d’expression de l’intime s’impose à elle comme un second souffle : elle chante naturellement depuis toujours, à l’instinct et de toutes ses tripes.

