Concert des finalistes du Prix des Musiques d'ICI 2020 (1/2)

Première partie du concert enregistré le lundi 9 novembre au Carreau du Temple à Paris, avec les finalistes du Prix des Musiques d'ICI 2020 initié par le Festival Villes des Musiques du Monde. Au programme : Kandy Guira, Sissy Zhou et Al Akhareen.

Invité : Kamel Dafri (directeur du Festival Villes des Musiques du Monde)

Le Festival Villes des Musiques du Monde

Les musiques et danses traditionnelles se sont enrichies des répertoires venus des quatre coins du monde, musiques et danses qui se jouent désormais sur notre territoire et reflètent l’histoire du peuplement de notre pays. Des musiques du sol en résonance avec les musiques de l’exil : cette édition célèbre la rencontre de nos héritages culturels, et donne à voir et à entendre la diversité de nos identités plurielles, un nouveau patrimoine en commun.

Initié par Villes des Musiques du Monde, organisé par Villes des Musiques du Monde, le Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile-de-France avec le soutien de la FAMDT, du Ministère de la Culture et de la Communication, de l’Institut Français, France Musique avec Ocora Couleurs du monde qui accompagne ce prix depuis sa création, de la SACEM, du CNV et des partenaires en région.

Les 6 finalistes du Prix des Musiques d'Ici

Quel est le point commun entre de l’afropop voyageuse de Kandy Guira, du rap palestinien d’Al Akhareen, des thèmes traditionnels turcs de Chekidjy, des tambours et vents vénézuéliens de Parranda La Cruz, des errances autour de la Grèce de Dafne Kritharas, des airs de cithare chinoise de Sissy Zhou ?

UN PRIX ! Tous sont finalistes de la 4e édition du Prix des Musiques d’ICI - Diaspora Music Awards. Ce prix novateur et nécessaire donne la voix aux talents issus de cultures venues d’ailleurs et qui ont fait racine ici en France et montre la richesse des musiques jouées en France, dans la diversité de leurs origines. Artistes issus des diasporas, de cultures diverses qu’ils revendiquent et réinventent, ils créent les musiques d’aujourd’hui.

Kandy Guira

La musique ? Kandy Guira est tombée dedans dès son plus jeune âge puisque, née en Côte d’Ivoire, elle a grandi dans le grand bain abidjanais où toutes les musiques et les cultures se croisent et s’hybrident. Artiste solaire et intense, elle pose une musique lumineuse et tellurique.

Sissy Zhou

Née dans le berceau de la culture chinoise, Jing Lin Zhou, nous fait découvrir la beauté de son Gu Zheng, cette cithare traditionnelle qui remonte à plus de 2400 ans. Un instrument sacré à la musique pure et mystique, reliant l’énergie du ciel et de la terre que Sissy - c’est son nom français - Zhou n’a pas peur de mêler à des sonorités provençales.

Al Akhareen

Al Akhareen (« les autres » en arabe) qui associe la flûtiste franco–syrienne Naïssam Jallal au rappeur, chanteur, beatboxer palestinien Osloob est conçu comme « une réflexion sur l’altérité, un saut en avant vers un espace commun à construire, une déambulation insolente d’un côté et de l’autre des frontières imaginaires qui morcèlent la musique et le monde ». Une voix profonde et poétique alliée d’un groove sans faille, revendicatif et puissant.

Programmation musicale en plus du concert

Al Akhareen

Fight Back

Compositeurs : Naïssam Jalal, Osloob

Auteur : Osloob

LES COULEURS DU SON

Kandy Guira

Beogo, sur l'album Tek la runda

Compositeurs : Kandy Guira, Abdulaye Traoré

Auteur : Kandy Guira

Sissy Zhou

Mauresca

Compositeur : Miqueu Montanarao

