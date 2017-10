Concert de Shahram Nazeri (chant – Iran)

enregistré à l’Espace Pierre Cardin

Shahram Nazeri impose la force tranquille d’une voix hors du temps, tour à tour fougueuse ou délicatement intime, dont la puissance porte au plus haut la poésie mystique persane, celle de Rûmî en particulier, et le répertoire populaire de son Kurdistan natal. Véritable idole en Iran, rares sont ses apparitions à Paris où il s’est produit pour la première fois au Théâtre de la Ville en 1988. Celui que la presse américaine a justement surnommé « le rossignol persan » et le « Pavarotti d’Iran » lors de ses tournées internationales garde la sobriété des plus grands. Sans esbroufe, vivant dans son intériorité « cette musique spirituelle », il vrille les cœurs en toute liberté et ranime la flamme de notre imaginaire ainsi mis en éveil.

Jacqueline Magnier - Théatre de la Ville

avec

Shahram Nazeri chant

Behrouz Taheri tanbur

Farid Elhami tanbur, shurangiz

Younes Paknezhad tanbur, kemantché

Saber Nazargahi tar, divan

Mohammad Jaberi daf

Shahab Hamidi Manesh percussion