Concert de Nai Barghouti au Théâtre de la Ville

La chanteuse, flûtiste et compositrice palestinienne Nai Barghouti dans un concert donné le 28 novembre 2021 au Théâtre de la Ville.

Première partie d'émission : Nai Barghouti

Diffusion du concert enregistré le 28 novembre 2021 au Théâtre de la Ville, à l'Espace Cardin

Avec :

Nai Barghouti, CHANT

Khalil Khoury, QANOUN

Marwan Fakir, VIOLON

Nawras Ibrahim, CONTREBASSE

Ziad Benyoussef, OUD

Yousef Zayed, PERCUSSION

Chanteuse, compositrice et flûtiste, l’artiste palestinienne Nai Barghouti, 23 ans, promène à travers le monde sa parfaite maîtrise technique du chant arabe et un charisme révélé très tôt, lors de ses études musicales au Conservatoire national palestinien Edward Said.

Nai Barghouti, qui vit entre la Palestine et les capitales européennes où elle étudie, se produit sur les plus grandes scènes internationales. Elle s’inscrit dans un mouvement de fusion inspiré par d’autres divas comme Fayrouz et par une connaissance poussée du patrimoine musical arabe et de la culture musicale occidentale. Nai Barghouti vient de recevoir le prestigieux Prix 2020 du « Young Talent Award » du Concertgebouw, en Hollande.

Deuxième partie d'émission : Karimouche

Karimouche sera en concert à la Maroquinerie de Paris le 16 décembre. Elle y présentera son album « Folies Berbères ».

Chanson française, musique orientale, trap, electro… : si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et épuré. Dans son troisième opus Folies Berbères, Karimouche aborde frontalement le sujet de ses origines. La chanteuse féline abolit les barbelés entre les cultures. Sous l’empire des Folies Berbères, il n’est qu’une pluralité de goûts, de beats hypnotiques et d’accents vibrants sous une voix chaude et frondeuse. Également actrice pleine d’énergie et de justesse dans des séries à succès telles que Les Sauvages ou Cannabis, elle connaît le mystère des apparences et investit les scènes comme une boule de feu.

