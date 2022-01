La chanteuse libanaise Ghaba Sbheir était de passage à Paris le 18 décembre 2021 pour un unique concert au Théâtre des Abbesses.

Concert de la chanteuse libanaise Ghada Shbeir. Enregistré au Théâtre des Abbesses le 18 décembre 2021. Théâtre de la Ville – partenariat France Musique / Ocora Couleurs du Monde

Seule en scène, sobre, touchante, elle interprète a capella un répertoire de prières syriaques et maronites qui ont traversé les siècles. Elle les a elle-même choisies au sein d’un corpus qu’elle a constitué tout au long de ses années de recherches, et qui réunit aujourd’hui plus d’un millier de mélodies.

Les chants sacrés syriaques sont l’expression d’un peuple chrétien au parler araméen établi d’Iran jusqu’en Syrie et au Liban. Le rite maronite s’est organisé autour du patriarcat d’Antioche. Le syriaque est la langue officielle pour les prières liturgiques. Le rite maronite est en vigueur dans les communautés du Liban rattachées à l’Eglise catholique romaine. Ce rite s’organise autour des monastères du Liban, dont la figure emblématique est celle de Saint Charbel Makhlouf, prêtre, moine et ermite de l’ordre libanais maronite, qui vécut de 1828 à 1898 et fit le choix radical d’une vie de prière et de silence. La tradition maronite liée au destin du Liban depuis des siècles, est l’une des plus vivantes du christianisme oriental.

Ghada Shbeir partage aujourd'hui son temps entre l’Université de Kaslek au Liban où elle enseigne le chant liturgique et la théorie orientale et ses nombreux concerts.