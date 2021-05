Concert de FIXI et l'Ultra Bal - 1/2

L’Ultra Bal, un bal éphémère et jubilatoire, irrésistible, un voyage à travers les âges, les styles et les pays... Avec Gatica, Chloé Lacan, Zaza Fournier et les invités Johnny Montreuil et Maïa Barouh, soutenus par l'orchestre de FIXI. Première partie de ce concert enregistré le 24 mai 2021.

FIXI et l'Ultra Bal