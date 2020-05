Concert au Carreau du Temple, avec Waed Bouhassoun et Rusan Filiztek

Deuxième et dernière partie de l'enregistrement du lundi 9 septembre dernier au Carreau du Temple à Paris, avec la chanteuse et oudiste syrienne Waed Bouhassoun, venue présenter son dernier album, accompagnée de Rusan Filiztek, au chant et au saz.

Concert de rentrée d'Ocora Couleurs du Monde au Carreau du Temple, avec Las Hermanas Caronni, Erik Truffaz, Aguamadera, Waed Bouhassoun, Rusan Filiztek., © TP