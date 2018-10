Chants et luths des steppes : la nouvelle génération de bardes - Kazakhstan, Iran

En Asie centrale, les nomades chantent les hauts faits des princes et des brigands. Ces chanteurs, dits bakhshi ou aqyn : « le ou la barde », sont des poète-musiciens qui transmettent les épopées de leur voix et leurs rythmes envoûtants.

Venus du Khorassan et du Turkménistan iraniens, Yalda Abbasi et Mohammadgeldi Geldinejad, dit Oghlan Bakhshi, seront aux côtés d’Uljan Baybusinova, Raushan Orazbayeva et Murat Abugazi, tous trois du Kazakhstan : les meilleurs bardes de la jeune génération.

Yalda Abbasi (chant, luth dotar)

Mohammadgeldi Geldinejad (luth dotar)

Abdolghaffar Geldinejad (vièle ghijjak)

Raushan Orazbayeva (viele kobyz)

Murat Abugaz (luth dombra)

Ulljan Baybusinova (chant)

Produit par le Théâtre de la Ville en co-réalisation avec le Festival de l'Imaginaire, en partenariat avec France Musique et avec le soutien du Domaine de Saint-Cloud.

Programmation musicale

Musique traditionnelle Bakshi, Kobyz, Jyau, Kui

Dick Annegarn"Le Blues de Londres"

MUSIQUE SAUVAGE