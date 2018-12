Carte blanche à l'accordéoniste Raúl Barboza

c'était le 25 octobre dernier au Pan Piper.

Pour cette carte blanche, Raúl Barboza (maître du chamamé argentin) s'était entouré de :

Francis Varis (accordéon)

Daniel Colin (accordéon)

Lionel Suarez (accordéon)

Marc Berthoumieux (accordéon)

Daniel Diaz (basse acoustique)

Tomas Bordalejo (guitare)

Las Hermanas Caronni (chant, violoncelle, clarinette)

Dominique Cravic (chant et guitare)

Norberto Pedreira (guitare)

Minino Garay (percussions)

Daniel Duchowney (percussions)

" D’un pays disparu, la « terre sans mal », que les Indiens Guaranis portent encore en eux et qu’ils croient reconnaître dans leur errance, monte un chant d’exil. Un accordéoniste argentin, exilé en France, se fait avec une douceur, une violence résignée, la voix de la mémoire.

Raúl Barboza joue le chamamé, issu de l’âme des Guaranis : une musique rurale jouée à l’accordéon diatonique, le plus simple de tous. Née en Argentine, cette musique, métissée de polka, de mazurka et de valses apportées par les émigrants polonais et tchèques, n’a rien à voir avec le monde du tango et sa plainte mordante et urbaine. À partir des échos tombés des salons européens, des sons volés des maisons de maîtres, les indiens guaranis ont mélangé le tout, au fond de leurs mélodies traditionnelles en utilisant le liant de leur mémoire spirituelle.

Ainsi a été créée une musique fière et originale dont Raúl Barboza est le grand maître. Les yeux perdus dans l’horizon de son pays guarani, un grand sourire aux lèvres, il pétrit son accordéon comme la terre glaise de sa mémoire."

Le Pan Piper

Programme musical

Raúl Barboza / Francis Varis : Gaucho de Porto Alegre

Raúl Barboza

Francis Varis

Ze Luis Nascimento (percussions)Absilone 842717

Raúl Barboza :llegando al trotecito Frémeaux et Associés 180

Raúl Barboza :Nembo'e guarani Frémeaux et Associés 180

Raúl Barboza : _Tren espresso_Raúl BarbozaDaniel Diaz

Tomas Bordalejo

Norberto Pedreira

Daniel Duchowney

enregistrement RF non commercialisé

Les Primitifs du futur : Maldita noche (" La danseuse au pied bot ")

Dominique CravicLes Primitifs du futur

Sketch 333012

Raúl Barboza :Kilometro 11 Frémeaux et Associés 180

Lionel Suarez / Lionel Suarez : _Improvisation_enregistrement RF non commercialisé

Las Hermanas Caronni : La chica del 17

Les grands fleuves 5644/2

Las Hermanas Caronni : Ya me voy

Les grands fleuves 5644/2

Raúl Barboza :La tierra sin mal Frémeaux et Associés 180

Marc Berthoumieux : _Amazone_Marc Berthoumieux

Raúl Barboza

Francis Varis

enregistrement RF non commercialisé

Marc Berthoumieux : Gizavo

Marc Berthoumieux

Lionel Suarez,

Daniel Diaz

Tomas Bordalejo

Norberto Pedreira

Minino Garay

enregistrement RF non commercialisé

Angel Cabral / Enrique Diseo : La Foule / Que nadie sepa mi sufrir

Raúl BarbozaFrémeaux et Associés 180

Angel Cabral / Enrique Diseo : La Foule / Que nadie sepa mi sufrir

Raúl Barboza

Daniel Colin

Lionel Suarez

Marc Berthoumieux

Daniel Diaz

Tomas Bordalejo

Las Hermanas Caronni

Dominique Cravic

Norberto Pedreira

Minino Garayenregistrement RF non commercialisé