Artús, entre rock progressif et musique traditionnelle gasconne

Entre entre rock progressif et musique traditionnelle gasconne, les six musiciens du groupe Artús mêlent depuis vingt ans basse et tambourin à cordes, batterie et vielle à roue, rock radical et langue occitane.

Avec :

Matèu Baudoin : violon, chant

: violon, chant Romain Baudoin : vielle à roue

: vielle à roue Thomas Baudoin : tambourin à cordes, synthèse analogique, chant

: tambourin à cordes, synthèse analogique, chant Romain Colautti : basse, chant

: basse, chant Nicolas Godin : guitare électrique, percussions, effets, chant

: guitare électrique, percussions, effets, chant Benjamin Rouyer : sonorisation Alexis Toussaint : batterie

Cerc (label Pagans), le dernier album du groupe Artús

Sur leur site internet, le groupe Artús raconte l'histoire derrière la réalisation de leur album "Cerc", paru le 27 mars 2020 sur le label Pagans : "« La Pierre Saint Martin » (64), un des massifs karstiques les plus réputés au monde, se dissout depuis des millions d’années, offrant 465 km de galeries à arpenter, sans compter celles qui restent à explorer. Parmi les 2 000 gouffres criblant le calcaire, dont 50 de plus de 300 m, « Lépineux » est le plus emblématique. On y rentrerait la « tour Eiffel » et il mène à l’un des 4 réseaux hydrogéologiques drainant cette montagne pyrénéenne. En dessous, des boyaux, des cavités et notamment la salle de « La Verna » qui pourrait accueillir 10 fois « Notre Dame de Paris »... Pourtant rien de visible en surface, juste une discrète respiration, une sensation d’inconnu, une envie d’aventure."

"CERC (le cercle), s’appuie sur ce périple de 1 400 m à travers la roche jusqu’aux gorges de Kakuetta pour évoquer « L’allégorie de la caverne » de Platon. Un circuit mystique par son caractère et mythique par ses dimensions. Un immense vide rempli d’un bruit blanc, dans un noir absolu. L’être humain a toujours prospecté les profondeurs invisibles de la terre, de l’âme, pour découvrir, remonter et transmettre du vécu, il a besoin de bousculer ses représentations, de se confronter à l’infini du temps et de l’espace."

