Carte blanche à Arianna Savall et Petter Udland Johansen

Arianna Savall (soprano, triple harpe, harpe gothique)

Petter Udland Johansen (ténor, violon norvégien, cistre)

Avec Hirundo Maris formation instrumentale et vocale fondée en 2009, Arianna Savall et Petter Udland Johansen mènent un vaste travail sur les musiques méditerranéennes et nordiques, reflet de leurs cultures réciproques. Ils s'attachent également à mêler musiques traditionnelles, musique ancienne et création.

Ce soir ils offrent un large aperçu de ce travail, ainsi que des extraits de leur dernier album Il Viaggio d’amore (Carpe Diem records).

Programme du concert

Il Viaggio d’Amore, Le voyage d’Amour à travers l’Europe, de la Renaissance à nos jours

Hildegard von Bingen (XII S.): O virtus Sapientiae

Traditionnel norvégien / Petter U. Johansen: Bendik og Arolilja

Traditionnel séfarade / arr. A. Savall:Yo me enamorí de un ayre

Cancionero de Palacio (XIV S.): Yo me soy la morenica

Rolf Egil Moel / Petter U. Johansen: Penselstrøk

Aurelino Costa / A. Savall: Harpa e delirio d’água

Lucas Ruiz de Ribayaz / arr. A. Savall (XVII S.): Tarantela

Disques de chevet diffusés

Traditionnel sépharade /arr. Arianna Savall:Buenas noches

Hirundo Maris

ECM Records

Giulio Caccini:Torna, deh torna

Montserrat Figueras (soprano)

Jordi Savall (viole de gambe)

Hopkinson Smith (luth)

Xènia Schindler (harpe)

Deutsche Harmonia Mundi

trad.Alacant / arr. Jordi Savall: Mareta, mareta no’m faces plorar,Ninna Nanna

Montserrat Figueras (soprano)

Arianna Savall (soprano et harpe)

Alia Vox

La Comtessa de Dia (c.1160): A chantar , chant de troubadour

Pilar Figueras (soprano)

Clemencic Consort

Harmonia mundi

Sagene Ring: Vårnatt langs elva

Asmund Johansen (basse)

Petter Udland Johansen (ténor, violon norvégien, cistre)

Grappa Records

Alison Karuss: Now that I find you

Rounder Records

Loreena Mc Kennitt: All souls night

Arianna Savall / Miquel Martí i Pol: L’amor

Bella Terra (album)

Arianna Savall

Alia Vox

Arianna Savall /S aint François d’Assise: Preghiera

Peiwoh (album)

Arianna Savall

Alia Vox

Petrus Abaelardus (XII S.): Planctus David

Vox Cosmica (album)

Carpe Diem Records

Morten Lauridsen:O magnum mysterium

Lux eterna (album)

Label Hyperion

Disques de chevet non diffusés

Vox Cosmica (album) : Meditation IV

Petter Udland Johansen

Carpe Diem Records

J.Ph.Krieger (XVI S.): An die Einsamkeit

Arianna Savall

Petter Udland Johansen

CAB Records

Maria durch ein Dornwald ging

In the bleak midwinter (album)

Arianna Savall

Petter Udland Johansen

CAB Records

Juan del Encina (XV S.): Todos los bienes del mundo

Luz del Alva (album)

Arianna Savall

Petter Udland Johansen

La Morra

Ramée Records

Monteverdi: Si dolce è il tormento

Il viaggio d’Amore (album)

Hirundo Maris

Carpe Diem Records

Pierre Sandrin (XV S.): Doulce mémoire

Il viaggio d’Amore (album)

Arianna Savall

Petter Udland Johansen

Hirundo Maris

Carpe Diem Records

Helena Tulve: Arboles lloran por lluvia

Arianna Savall

ECM Records