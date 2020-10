Arabesques : Nouvelle édition du Festival des arts du monde arabe

Le Festival Arabesques à Montpellier célébrait sa 15e édition. ll propose une programmation pluridisciplinaire mêlant la musique, la danse, le conte, le cinéma, la calligraphie… pour valoriser la culture du monde arabe, de ses expressions artistiques traditionnelles à ses formes contemporaines.

Invités

Habib Dechraoui , le directeur

, le directeur Mounir Anastas , ambassadeur de Palestine à l’UNESCO, pianiste compositeur

, ambassadeur de Palestine à l’UNESCO, pianiste compositeur Ahmad Al Khatib , Youssef Hbeisch , Elie Khoury et Hubert Dupont du quartet SABIL

, , et du quartet SABIL Youssef Boukella et Kamel Tenfiche de l'Orchestre National de Barbès

et de l'Orchestre National de Barbès Layla Darwiche, conteuse

Cette édition est dédiée à Idir. Ce grand artiste a marqué l’histoire de la musique et celle d’Arabesques. Idir, le passeur de lumière, s’est éteint le 2 mai dernier. Nous repensons avec émotion à son immense talent, à sa douceur et à sa voix singulière.

Le Festival Arabesques, du 8 au 20 septembre 2020

Le Festival Arabesques, une création UNi’SONS, s’est forgé depuis 2006 sur la volonté de créer du lien social en utilisant l’excellence artistique comme vecteur. Véritable vitrine des artistes du monde arabe ou influencés par cette culture riche et diversifiée, Arabesques, au-delà de sa dimension artistique, vise à favoriser le dialogue entre l’Orient et l’Occident.

, © Dossier de présentation du Festival

En quelques dates...

Le dimanche 13 septembre - Brunch Musical Arabesques

Le brunch de la Halle Tropisme à la sauce Arabesques accompagné d'un DJ set d'Aziz Konkrite. Aziz Konkrite est un DJ, beatmaker et collectionneur de vinyles. Avec son projet Al Qadim il vient partager les trésors et influences de la musique arabe qui a bercé son enfance.

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre - La conférence karaoké de Naïma Yahi

Le fameux karaoké proposé par Naïma Yahi, historienne, spécialiste de l’histoire culturelle du Maghreb, nous raconte en chanson les petites et grandes histoires.

SABIL

Un sabîl est un chemin menant vers de mystérieuses contrées. Pour ce concert, le duo palestinien composé du joueur de oud Ahmad Al Khatib et du percussionniste Youssef Hbeisch invite le buzuq Elie Khoury et la contrebasse d’Hubert Dupont pour explorer de nouvelles voies sonores.

, © Dossier de présentation du Festival Arabesques

Avec « Sâbil », le quartet trouve une voie musicale commune en mélangeant leurs singularités. La frontière entre les instruments s’estompe ouvrant une nouvelle forme musicale inclassable. Les instruments dialoguent ensemble avec poésie et douceur.

Orchestre National de Barbès

La bande de copains musiciens fête ses 25 ans de tournée. Après plus de 1000 concerts donnés de Londres à Montevideo, les 10 porte-drapeaux du nom de Barbès, quartier parisien chamarré, continuent de faire danser avec leur brassage musical, entre châabi, raï, gnawa et rock, reggae, ska cuivré ou même salsa ou jazz... Un cocktail toujours savamment rythmé !

L’Orchestre National de Barbès est fondé en 1995 par le bassiste et compositeur algérien Youcef Boukella et Fatah Ghoggal. Plus tard, le percussionniste marocain Aziz Sahmaoui intègre le groupe.

, © Site internet du festival Arabesques

L'Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus pour l’automne 2020. Un album qui va affirmer une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si particulier de la French Touch Transmaghrébine du groupe parisien.

Symbole de métissage, le groupe se revendique à l'image de la France actuelle : un patchwork multiculturel et énergique, intelligent et irrésistiblement festif ! De quoi clôturer en beauté et en dansant la 15éme édition du Festival Arabesques.

à réécouter émission Ocora Couleurs du monde Festival Arabesques de Montpellier (2/2)