Reportage Couleurs du Monde : Alan Stivell, icône de la musique celtique

Avec une carrière qui a débuté à l'âge de 9 ans, Alan Stivell est considéré comme un des précurseurs de la world music.

Né le 6 janvier 1944 à Riom en Auvergne, Alan Cochevelou - son nom de naissance, est un auteur-compositeur-interprète et musicien, qui milite pour la reconnaissance culturelle, linguistique et politique de la Bretagne.

Sa passion pour la harpe celtique, mais aussi pour toute la culture de la Celtie - Écosse, Irlande, Pays de Galles et Bretagne - lui vient de son père artiste peintre, Georges Cochevelou.

Originaire du Centre Bretagne, il était un artiste peintre passionné de musique celtique, qui s'est installé à Paris pour se plonger dans un projet qui lui tienait à cœur : la restauration d'instruments anciens et en particulier la harpe celtique, instrument oublié après avoir été popularisé en Irlande plusieurs siècles auparavant.

Au début des années 1950, il conçoit et fabrique lui-même un prototype unique qu'il offre à son fils Alan, âgé de 9 ans.

Pour l'enfant qui apprends alors le piano, c'est un vrai coup de foudre.

L'année 1967 marque un tournant dans sa carrière, Alan Cochevelou devient Alan Stivell (qui signifie "source" en breton) et signe chez Philips. Il se produit hors des frontières de l'Hexagone, chante lui-même, est accompagné de la chanteuse Andrée Le Gouilh ou bien se produit avec le Bagdad Bleimor qui devient l'une des meilleures formations de musique celtique.

En 1972, il créé le premier tube de rock celtique "Pop Plinn" sur le disque Renaissance de la Harpe celtique. L'album reçoit le Prix de l'Académie Charles Cros et est salué unanimement en Europe.

Alan Stivell, qui qualifie simplement sa musique "d'ethno-moderne", propose un retour aux sources celtiques qui semble parler à beaucoup de monde : l'album est nominé aux Grammy Awards aux Etats Unis.

Le 28 février 1972, Alan Stivell se produit à l'Olympia, accompagné entre autres du guitariste Dan ar Braz pour un concert joué à guichets fermés. C'est une réussite : l'album tiré de ce concert se vendra à 1,5 million d'exemplaires.

Plus qu'une curiosité, ces concerts créent un nouvel engouement, dans un paysage musical qui a pour ambassadeurs Piaf, Aznavour ou les artistes d'opérettes réalistes.

En 2006, Alan Stivell sort Explore, son vingt deuxième album, célébrant un nouveau virage électro dans la carrière de l'harpiste.

, © Getty / Christophe Russeil

À l'occasion des rencontres poétiques internationales de Bretagne en 2007, il reçoit un prix d'honneur pour l'ensemble de ses textes.

Il célèbre en 2012 l'anniversaire de son concert historique donné quarante ans plus tôt à l'Olympia, par une nouvelle performance publiée l'année suivante en CD et DVD.

Alan Stivell sur la scène de l'olympia en 1972

En 2015, AMzer, enregistré dans son home studio, réunit ses amis musiciens autour de nouvelles chansons ayant pour thème le cycle des saisons.

Dans la discotèque d'Ocora

Programmation musicale

Alan Stivell

Marv pontkalleg

DREYFUS

Alan Stivell

Setu / 52 Bloaz

WORLD VILLAGE/ PIAS

Alan Stivell

Rentrer en Bretagne

KELTIA MUSIC

Bagad Bleimor

Sonerion bleimor

KELTIA MUSIC

Denise Mégevand

Suite irlandaise sur des thèmes de Carolan : Bridget cruise (2ème air)

Denise Mégevand, harpe

Orchestre de chambre national de Toulouse

Direction : Georges Armand

AUVIDIS

Denise Mégevand

Suite irlandaise sur des thèmes de Carolan : Georges Brabazon

Denise Mégevand, harpe

Orchestre de chambre national de Toulouse

Direction : Georges Armand

AUVIDIS

Alan Stivell

An alarc'h (Live à l'Olympia en 1972)

DREYFUS

Alan Stivell

Tha misgith (Live à l'Olympia en 1972)

DREYFUS

Alan Stivell

La harpe, l'eau, le vent 1

DREYFUS