Festival Tango au Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers

Reportage à l'occasion du Festival Tango au Conservatoire Edgar Varèse à Gennevilliers, avec Gustavo Beytelmann, artiste associé de cette 2e édition, et Louise Jallu, Juanjo Mosalini, Matthias Nahon et Carmela Delguado.

Avec :

Gustavo Beytelmann , pianiste et compositeur de tango, artiste associé de cette 2e édition du Festival Tango à Gennevilliers

, pianiste et compositeur de tango, artiste associé de cette 2e édition du Festival Tango à Gennevilliers Louise Jallu , bandonéoniste, pour son CD Piazzola

, bandonéoniste, pour son CD Piazzola Octetology, avec Matthias Nahon (violon) et Carmela Delguado (bandonéon)

(violon) et (bandonéon) Juanjo Mosalini, bandonéoniste et compositeur, directeur du département tango au Conservatoire

Ce Festival, créé à l'occasion des 30 ans du tango à Gennevilliers, met à l'honneur toute cette fourmilière qui a pris forme durant ces trente années et qui fait vivre et apprécier le tango aujourd'hui : les élèves, devenus musiciens et enseignants, les grands maîtres et aujourd'hui la danse tango.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Au cours de ces trois jours de Festival, plusieurs artistes se succèdent : Gustavo Beytelmann en solo ainsi que son ensemble, Gerardo Jerez le Cam, Jean-Baptiste Henry, Juanjo Mosalini avec Vicente Bögeholz ou encore le Quatuor Danel...

, © Label Klarthe (mars 2021)

Programmation musicale de l'émission :

Gustavo Beytelmann / Juan Jose Mosalini / Patrice Caratini

El Choclo

Compositeur : Angel Villoldo / Arrangement : Gustavo Beytelmann et Juan Jose Mosalini

EIGELSTEIN

Ensemble Terra Nova / Juan Jose Mosalini JR

3e mouvement du concerti pour bandonéon

Compositeur : Luc Le Masne

BUDA RECORDS

Gerardo Jerez le Cam / Orchestre des élèves du Conservatoire de Gennevilliers

Jugada Intima

Gustavo Beytelmann

Los Mareados

Compositeur : Juan Carlos Cobian / Enrique Cadicamo

MANANA

Orquesta Tipica

Amor y Celos

Compositeur : Juan d'Arienzo

SONY

Gustavo Beytelmann / Roberto Tormo / Juan Jose Mosalini

Take the a train

Compositeur : Billy Strayhorn / Arrangement : Gustavo Beytelmann

BPM MUSIC

Gustavo Beytelmann / Juan Jose Mosalini / Patrice Caratini

La Bordona

Compositeur : Emilio Balcarce / Arrangement : Gustavo Beytelmann et Juan Jose Mosalini

PRODUCTIONS PATRICE CARATINI

Octeto Buenos Aires

A Fuego Lento

Compositeur : Horacio Salgan / Arrangement : Astor Piazzolla

BLUE MOON

Octetology

Mi Regugio

Compositeur : Juan Carlos Cobian / Arrangement : Astor Piazzolla

Louise Jallu

Tristezas de un doble a (cadence au bandonéon)

KLARTHE

Louise Jallu / Gustavo Beytelmann / Mathias Levy / Marc Benham / Alexandre Perrot

Tristezas de un doble a

Compositeur : Astor Piazzolla

KLARTHE

en savoir plus AUDIO 3 min émission Au fil de l'actu Gennevilliers, une ville qui vit au rythme du tango