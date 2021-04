Les Nuits de France Musique : Webradios du mercredi 28 avril 2021

Hector Berlioz compositeur, Hector Berlioz auteur

La damnation de Faust op 24 : Autrefois un roi de Thulé (Acte III Sc 11) Air de Marguerite

Anatole Fistoulari : chef d'orchestre, London Symphony Orchestra, Irma Kolassi : Mezzo-soprano, Johann Wolfgang Von Goethe : auteur, Almire Gandonniere : auteur, Gerard De Nerval : auteur