Nuits et petits matins de France Musique
Dimanche 10 mai 2020
6h 48mn

Les Nuits de France Musique : Webradios du dimanche 10 mai 2020

La programmation musicale :
  • 0h00
    Elira yesu ndayanza - ABANA BA NASERY
    Abana Ba NaseryVoix

    Elira yesu ndayanza

    Album Kenya / Abana ba nasery / Nursery boys go ahead! The guitar and bottle kings of Kenya Label Globe Style (CDORBD 076) Année 1992
  • 0h04
    Savane - ALI FARKA TOURE
    Ali Farka ToureChant, Guitare

    Savane

    Divers
    Album Savane (remasterisé) Label World Circuit (1) Année 2019
  • 0h09
    Warbé - ALI FARKA TOURE
    Ali Farka ToureGuitare

    Warbé

    Toumani Diabate
    Album Ali and Toumani Label Worldcircuit Année 2009
  • 0h14
    Kar kar madison - BOUBACAR TRAORE
    Boubacar Traore

    Kar kar madison

    Album Macire / Mali Label Indigo (LBLC 2564) Année 1999
6h 58mn
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