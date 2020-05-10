Dimanche 10 mai 2020
Les Nuits de France Musique : Webradios du dimanche 10 mai 2020
La programmation musicale :
- 0h00Abana Ba NaseryVoix
Elira yesu ndayanzaAlbum Kenya / Abana ba nasery / Nursery boys go ahead! The guitar and bottle kings of Kenya Label Globe Style (CDORBD 076) Année 1992
- 0h04Ali Farka ToureChant, Guitare
SavaneDiversAlbum Savane (remasterisé) Label World Circuit (1) Année 2019
- 0h09Ali Farka ToureGuitare
WarbéToumani DiabateAlbum Ali and Toumani Label Worldcircuit Année 2009
- 0h14Boubacar Traore
Kar kar madisonAlbum Macire / Mali Label Indigo (LBLC 2564) Année 1999
6h 58mn
samedi 9 mai 2020 Les Nuits de France Musique : Webradios du samedi 09 mai 2020