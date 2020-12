"VOICES for Universal Human Rights Day" de Max Richter

France Musique rejoint l'initiative internationale de BBC Radio 3 et de l'UER dédiée à la commémoration de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en diffusant dans la nuit du 9 au 10 décembre, à minuit, en simultané avec 37 stations de radio à travers le monde, "Voices" de Max Richter.

Cette nuit spéciale commémore le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) en diffusant Voices de Max Richter (1966), qui tisse dans sa musique l'enregistrement de voix d'inconnus du monde entier lisant le texte dans 70 langues différentes. L'enregistrement de ce concert est diffusé simultanément non seulement en Europe, mais également en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

L'œuvre a été écrite sur dix ans et a été créée à Londres au Barbican en février 2020. Max Richter, avec sa partenaire de création Yulia Mahr, indiquent qu'ils sont "ravis de l'opportunité de redonner Voices. En ces temps étranges et difficiles, il est plus important que jamais de faire en sorte que la musique sonne et que le message de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme reste vivant. "

Un enregistrement réalisé le 4 décembre, dans le respect de toutes les exigences sanitaires sera donc diffusé dans la nuit du 9 au 10 décembre à minuit. Nous entendrons la violoniste Viktoria Mullova, la soprano Grace Davidson, l'ensemble vocal Tenebrae, Max Richter lui-même, qui sera aux claviers et aux dispositifs électroniques et en récitante l'actrice britannique Sheila Atim.

C'est la deuxième fois que l'UER collabore avec Richter. En avril 2020, alors que le monde fermait, France Musique et les chaînes de radio de l'Union Européenne de Radio-Télévision à travers l'Europe ont présenté Sleep au public de 20 pays, huit heures d'une musique qui se voulait comme un moment d'espoir dans une époque sans précédent. Voices continue cette idée.

Programme

1. Max Richter - Infra (40')

2. Max Richter - Voices (56')

Interprètes

Max Richter, claviers et dispositifs électroniques

Grace Davidson, soprano

Viktoria Mullova, violon

Sheila Atim, récitante

Le choeur Tenebrae (3 sopranos et 3 altos)

Le Max Richter Ensemble (4 violons, 2 altos, 6 violoncelles, 3 contrebasses, 1 harpe

Robert Ziegler, direction.