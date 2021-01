Une Hypernuit @radiofrance

A l'affiche de France Musique pour l'Hypernuit @radiofrance : Ambroisine Bré et Ismaël Margain, l'Ensemble Ouranos, Rodolphe Menguy, Alexis Thomas-Szlachta et Arnaud Gromard avec Célia Oneto Bensaid.

De 21h à 3h du matin, France Musique ainsi que France Inter, France Bleu, FIP et Mouv diffuseront la soirée Hypernuit, un grand événement musical radiophonique dédié à la création, au partage et à la rencontre. Impulsé par Didier Varrod, Directeur musical de Radio France, cet événement fera la part belle à la scène musicale française dans toute sa richesse et sa diversité.

Une soirée en deux parties :

De 21h à 2h : la scène française à l’honneur

De 2h à 3h : session clubbing avec Pedro Winter et les DJ sets de Yuksek, Madben et Kiddy Smile.

France Musique vous propose de (re)découvrir de jeunes et très talentueux musiciens de la scène classique. Au programme :

Francis Poulenc / Paul Bonneau – Robert Tatry,

Nos souvenirs qui chantent

Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Ismaël Margain, piano

Astor Piazzolla / arrangement Guido Schäfer,

Las cuatro estaciones porteñas

(Les quatre saisons de Buenos Aires) :

- Primavera porteña

(Printemps à Buenos Aires)

Ensemble Ouranos :

Mathilde Calderini, flûte

Philibert Perrine, hautbois

Amaury Viduvier, clarinette

Rafael Angster, basson

Nicolas Ramez, cor

, © Edouard Bressy / NoMadMusic

Igor Stravinsky / arr Guido Agosti,

L'Oiseau de feu :

Danse infernale du roi Kastcheï

Rodolphe Menguy, piano

, © Florent Drillon / Adami

A Couple of Song and Dance Men

créé par Fred Astaire et Bing Crosby

Alexis Thomas-Szlachta et Arnaud Gromard, chant, danse et claquettes

Célia Oneto Bensaid, piano

Œuvres interprétées en direct du Studio 104 de Radio France, Maison de la Radio et de la Musique

La programmation musicale complète :

21H 14 :

Christophe – Jean-Michel Jarre,

Paradis perdus

par Juliette Armanet et Malik Djoudi

21H 22 :

Jacques Higelin,

Avec la rage en d’dans

par Izia et P.R2B

21h 28 :

Francis Poulenc / Paul Bonneau – Robert Tatry,

Nos souvenirs qui chantent

par Ambroisine Bré, mezzo-soprano

et Ismaël Margain, piano

21H36 :

Benjamin Biolay et Saskia

21 H 44 :

Etienne Daho,

Le grand sommeil

par Bertrand Belin et Prudence

22H 04 :

Tessae & Tsew the Kid

22H10 :

Oxmo Puccino / Sofiane Pamart,

Parfois

Oxmo Puccino, voix

Sofiane Pamart, piano

22H23 :

Pomme

22H26 :

Christophe Mali / Guizmo,

Serre-moi

par Tryo et Ours

22H34 :

Alain Bashung – Pierre Grillet,

Madame rêve

par Terre Noire et Camélia Jordana

22H 42 :

Manu Dibango,

Kamer feeling

par Blick Bassy et François Atlas

22 H 52 :

Laissez-moi chanter

par Yseult et Juliette Armanet,

Nino Vella, piano

23H 09 :

Ta meilleure

par Jok’air et Hatik

23H 16 :

Le carnet à spirale

par Yelle et Voyou

23H24 :

Assez, assez

Delgres et Gael Faye

23H31 :

Astor Piazzolla / arrangement Guido Schäfer,

Las cuatro estaciones porteñas

(Les quatre saisons de Buenos Aires) :

- Primavera porteña

(Printemps à Buenos Aires)

par l’Ensemble Ouranos, quintette à vent

23h41 :

People every day (Arrested developpment)

par Anne Pacéo et Melissa Laveaux

23H49 :

Pierre Desproges,

Desproges versus jazz, lecture musicale

Thomas de Pourquery et Erik Truffaz

23H57 :

Lee Hazlewwod et Nancy Sinatra,

Lady bird

par Olivia Ruiz et Mathias Malzieu (du groupe Dionysos)

00H05 :

Léo Ferré – Louis Aragon,

L’Affiche rouge

par Arthur Teboul et Raphaël

00H12 :

David Bowie,

Dollars Days

par Jeanne Added et Jenny Beth

00H20 :

Hervé et Lujipeka

00H28 :

The cure,

The forest

par Fisbach et Rebecca Warrior

00H36 :

Alex Beaupain,

Pourquoi battait mon cœur

par Alex Beaupain et Pierre Guénard (Radio Elvis)

00H44 :

Igor Stravinsky / arrangement Guido Agosti,

L'Oiseau de feu :

Danse infernale du roi Kastcheï

par Rodolphe Menguy, piano

00H54 :

Sade Adu – Martin Ditchman,

Sweetest taboo

par Saint DX et Malik Djoudi

1H00 :

Dakota Jim

par Pierre Daven Keller et Barbara Carlotti

1H09 :

Kyo,

Contact

par Léonie et Kyo

1H16 :

Bambino et Tawsen

1H21 :

A Couple of Song and Dance Men

créé par Fred Astaire et Bing Crosby

Alexis Thomas-Szlachta et Arnaud Gromard, chant, danse et claquettes

Célia Oneto Bensaid, piano

1H31 :

Dominique Ané,

Le courage des oiseaux

par Clara Ysé et Léonie Pernet

1H34 :

Renaud Séchan,

Manu

par Clou et Ussar

1H37 :

Anne Sylvestre,

Les gens qui doutent

par Noe Preshow et Fils Cara

1H42

Julien Clerc – Jean-Loup Dabadie,

Ma préférence

par Tim Dup et Silly Boy Blue, voix et piano

1H45 :

Bande organisée

par Julien Granel & Maxence

1H52 :

Muriel Laporte – Daniel Chevenez,

Pendant que les champs brulent

par guitare héroïnes :

Keren Ann, Marion (de Requin Chagrin) et Laura Cahen

2H00 :

Something about you

par Moodoid et Catastrophe

Programme interprété en direct du Studio 104 de Radio France – Maison de la Radio et de la Musique, avec la participation du Bastien Dorémus backing band.

2H03 :

Au Rex Club, qui rouvre pour cet événement : session "Clubbing" avec Pedro Winter, Live Magenta et Lola Le Lann, et les DJ sets de Yuksek, Mara, Madben et Kiddy Smile.