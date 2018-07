Un reportage scénarisé au cœur du Festival d’Aix de 1950

Tous, jusqu'au dernier aide-machiniste prennent leur travail à cœur, prennent part à l'action !

En 1950, le Club d'Essai de Marseille posait ses micros au cœur même de la ville d’Aix en Provence et de son festival et y concoctait une évocation scénarisée intitulée On prépare un festival.

On y découvre les coulisses de l’Archevêché avec, entre autres, les témoignages des machinistes et électriciens affairés à préparer la scène, Renato Capecchi évoquer le personnage de Don Juan, et Suzanne Danco répéter son rôle de Donna Elvira dans le Don Giovanni de Mozart juste avant la première...

