Sollers ou le clavecin dans tous ses états

Et puis Scarlatti...Domenico ! Clavecin furieux, passion sèche...Mort à Madrid (tiens, tiens) en 1757...Tourbillons, soubresauts d'abîmes...Vrillages du nerf...Commotion claquée...Feu de joie...

Jeu de l'Ouïe : Philippe Sollers aime le clavecin

On connaît les liens très forts qui unissent Philippe Sollers à la musique en général. On ignore un peu plus ceux qui l’unissent au clavecin en particulier. Dans cette série d’émissions intitulée Philippe Sollers aime le clavecin, il s’en donne à cœur joie, à grands renforts de raccourcis, de paradoxes et de formules fulgurantes pour nous donner la jubilation et l’alacrité que lui procure le répertoire de cette musique. Scarlatti est bien entendu au cœur du sujet, sans oublier les œuvres de Bach, Couperin, Rameau ainsi que le diabolique Fandango de Boccherini, compositeur mort lui aussi à Madrid, comme Scarlatti.