Scott Ross et le « grand » répertoire, Bach, Haendel, Rameau…

Scott Ross se livre à une croisade pour la reconnaissance du clavecin. Son intelligence pénétrante pose de vraies questions. Il se consacre aux auteurs majeurs et aux pièces les plus difficiles et les plus emblématiques, qu’il s’efforce de servir avec une perfection incontestable. Son apport marque un jalon essentiel dans l’histoire de l’instrument.

Pour moi, ce n’est pas l’instrument la chose importante. C’est la musique !

Scott Ross

Master classes Scott Ross INA

La règle du jeu (Toulouse) (INA 1975)

Le Matin des musiciens, prod. Philippe Beaussant (INA 1980)

Entretiens Scott Ross INA

De vous à moi, prod. Claude Hermann (INA 1988)

Programmation musicale

J.S Bach

Fantaisie Chromatique et fugue BWV 903

Scott Ross, clavecin

(Archive INA, Théâtre du Ranelagh, Paris 15 janvier 1983)

J.S Bach

Concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056, Largo

Scott Ross, clavecin

(Archive INA, Eglise N.D de Bon Voyage, Cannes 27 janvier 1987)

Jean Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 (extraits)

Scott Ross, clavecin

(Archive INA, Radio France, 19 décembre 1980)

G.F Haendel

Suite en fa mineur

Scott Ross, clavecin

(Archive INA, Salle Gaveau, 18 janvier 1985)

J.P Rameau

Sarabande en la mineur

Scott Ross, clavecin

(Archive INA, Radio France, Toulouse 16 juin 1975)

J.P Rameau

Allemande en la mineur

Scott Ross, clavecin

(Archive INA, Radio France, 23 novembre 1988)

à lire article Scott Ross, claveciniste rebelle et légendaire