Scott Ross et Domenico Scarlatti

La célèbre intégrale enregistrée par France musique à l’occasion du tricentenaire de Domenico Scarlatti propulse définitivement la renommée de Scott Ross. Cette fascinante aventure discographique se révèle une grande histoire d’amour entre un compositeur et son interprète.

La sonate de Scarlatti c’est de la musique contemporaine étant donné qu’elle se joue aujourd’hui. Moi je peux écrire des sonates de Scarlatti aussi, et puisque moi je les écris, c’est contemporain et les autres non ?

Scott Ross