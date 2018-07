Récital Teresa Berganza au Festival d’Aix en Provence 1961

Récital Teresa Berganza, Aix en Provence 1961

Aix en Provence : apparition d'une Malibran Yves Florenne, le Monde 29 juillet 1961

En juillet 1961, Teresa Berganza accompagné du pianiste Félix Lavilla, offrait au public aixois de la Cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède un récital de mélodies qui enchanta autant les spectateurs que la critique. Evoquant cette soirée, on put lire dans les colonnes du Monde du 29 juillet sous la plume du journaliste Yves Florenne : « Cette nuit-là restera comme l’une des plus belles et des plus brûlantes…Nous sommes les témoins privilégiés d’une rencontre unique ; d’une manière de prodige romantique : comment ne pas évoquer l’ombre de Malibran ? »

Programme

Alessandro Scarlatti

Se deletto e l'adorati elitropio d'amor

Georg Friedrich Handel

Lascia eh'Io pianga piangero la sorte mia

Luigi Cherubini

Ahi che forse ai miei di

Antonio Vivaldi

Aria del vagante

Joaquin Rodrigo

Pastorito santo coplilla de belen

Xavier Montsalvatge

Cancion de cuna par dormir à un negrito Canto négro

Joaquin Nin

Jésus de Nazareth Pano muruano

Félix Lavilla

4 canciones populares espanolas

Manuel de Falla

7 canciones populares espanolas : Nana - Polo

Joaquin Turina

Sacta Cantares

Fernando Obradors

Con amores la mi madré EL Vito

Teresa Stich-Randall (Archive INA 1983)

, © Radio France

Je suis ici pour vous donner les richesses de mes années

Lors d’une master class à Aix en 1983, Teresa Stich-Randall donnait de précieux conseils à ses élèves d’un jour. Une manière de rendre hommage à celle qui fut une voix emblématique du festival et également la complice de Teresa Berganza sur scène, notamment dans le Cosi Fan Tutte de Mozart en 1957.

W.A Mozart

Cosi fan tutte : Prendero quel brunettino (Acte II) Duo Fiordiligi Dorabella

Teresa Stich-Randall, Fiordiligi

Teresa Berganza, Dorabella

Chœur du festival d’Aix en Provence

Orchestre de la Société des concerts du conservatoire, dir. Hans Rosbaud

Aix 11/07/1957 CD INA Mémoire Vive 2620152

