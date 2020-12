Récital Tanguy de Williencourt au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron 2020

Tanguy de Williencourt, soliste et chambriste , a étudié auprès de C. Déser, R. Muraro et J.F. Neuburger. Ce soir, il joue Franz Liszt "Années de pèlerinage", César Franck "Prélude, Choral et Fugue", Franz Schubert "Auf dem Wasser zu singen" et l'"Elégie en la bémol majeur" de Richard Wagner.

Tanguy de Williencourt au Parc du Château de Florans de la Roque d'Anthéron (Eté 2020), © Christophe Grémiot