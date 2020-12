Récital Célia Oneto Bensaid au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron 2020

Musique contemporaine avec un récital 100% Philip Glass par la pianiste Célia Oneto Bensaid. Elle joue "les Metamorphosis", une œuvre en 5 parties datée de 1988, dont le titre fait écho au roman de Kafka : "la Métamorphose". Egalement au programme, trois extraits de la "Trilogy Sonata" de Glass.

Concert donné le 10 août 2020 dans le cadre du Festival de la Roque d’Anthéron.

Programme du concert

Philip Glass :

- Metamorphosis 1

- Trilogy Sonata - Knee Play No.4 (Einstein On The Beach). Arrangé par Paul Barnes (né en 1961) et Célia Oneto Bensaid

- Metamorphosis 2 et 3

- Trilogy Sonata - Satyagraha (Conclusion, Acte III) - Arrangé par Paul Barnes

- Metamorphosis 4

- Trilogy Sonata : Dance (Akhnaten - Scène 3). Arrangé par Paul Barnes

- Metamorphosis 5

Gyorgi Ligeti : Etudes Livre II (extrait) : Etude n°10 "Der Zauberlehrling"

Scott Joplin: Maple Leaf Rag

Camille Pépin : Number 1

Wolfgang AmadeusMozart : La Tartine de beurre

Intermède

Franz Liszt : Schwebe, schwebe blaues Auge S 305 n°1

Cyrille Dubois, ténor et Tristan Raës, piano

[Aparte AP200D]

à réécouter AUDIO 1h 15mn émission Nuit spéciale France Musique Récital Plamena Mangova au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron 2020

à réécouter AUDIO 49 min émission Nuit spéciale France Musique Trio Liya Petrova, Aurélien Pascal, Alexandre Kantorow au Festival de la Roque d’Anthéron 2020

à réécouter AUDIO 1h 7mn émission Nuit spéciale France Musique Récital Fanny Azzuro au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron 2020