Olivier Messiaen et Henri Dutilleux au micro de Claude Samuel en 1965 et 1966

Olivier Messiaen et Henri Dutilleux : Deux rencontres majeures dans la carrière et dans la vie de Claude Samuel. Retrouvons les compositeurs dans deux archives, évoquer leurs inspirations créatrices…

« Sans être atteint de synopsie, dans ma tête, lorsque je lis de la musique, je sens des couleurs correspondantes qui tournent, qui bougent et qui se mélangent, en même temps que les sons tournent, bougent et se mélangent eux-mêmes »

Olivier Messiaen

Claude Samuel rencontra Olivier Messiaen à la fin des années 50, et si diverses aventures les rapprochèrent (1er enregistrement de la Turangalila-Symphonie, le Festival de Royan, la naissance du Concours Olivier Messiaen…), c’est devant les micros qu’ils s’expliquèrent le plus souvent. Pendant près de trente ans furent évoquées régulièrement les passions d’une vie : éblouissement de la foi religieuse, recherche des rythmes de l’Inde et des chants des oiseaux, obsessions des sons-couleurs, amour de la nature.

« Olivier Messiaen, Les couleurs du temps : trente ans d'entretiens avec Claude Samuel » INA/Radio France - Harmonia Mundi 2000

« Un créateur ne doit pas être éclectique, il doit se montrer très curieux, étudier, voir, lire des partitions mais rester invulnérable, perméable mais invulnérable »

Henri Dutilleux

Henri Dutilleux, une autre personnalité marquante de la musique du XXe siècle que Claude Samuel a beaucoup côtoyée et appréciée. Le 13 septembre 1966, il accueillait le compositeur dans son émission Tribune de la musique vivante, enregistrée au Festival international de musique de Besançon. Henri Dutilleux présentait son œuvre « Métaboles », quelques heures avant sa première audition française. Henri Dutilleux évoquait aussi sa manière de travailler, sa conception du métier de compositeur et ses projets d’écriture…

Programmation musicale

Olivier Messiaen

Turangalîla-Symphonie : Le jardin du sommeil d’amour

Yvonne Loriod, piano

Jeanne Loriod, Ondes Martenot

Orchestre National de la RTF, dir. Maurice Le Roux

(enreg 11 et 13 janvier 1961)