Nuit spéciale Retour de plage (4/4) - Sélection 3 & 4 : Jazz brésiliens & Restons cool (R)

Jusqu’à la fin de la nuit, place à la rediffusion de Retour de Plage soigneusement choisis par les deux producteurs parmi le meilleur des saisons précédentes… Rien de tel pour réchauffer nos oreilles au coeur de l’hiver !

1) Jazz brésiliens -Ballade entre Bossa et Jazz par Laurent Valero (extr.)

Joao Donato, Amazon

Album The new sound of Brazil

BMG (1965)

, © BMG

Joyce Moreno, Amazonas 2

Joao Donato

Album Aquarius

Label Fargo

, © Fargo

Manfredo Fest, Amazonas

David Finck, Vanderlei Pereira, Phil Fest

Album Amazonas

Concord Jazz (1997)

, © Concord Jazz

Joao Bosco & Ndr Bigband, Chega de saudade

Album Senhoras do Amazonas

Yellow Bird (2010)

, © Yellow Bird

Dick Farney, Se todos fossem iguais a você

Dick Farney : piano, Renato Loyola : Contrebasse, Antonio Pinheiro : Batterie

Album Noite

Som Da Gente SDG 004/81 (1981)

, © SDG

Dick Farney, One for my baby

Renato Loyola : Contrebasse, Antonio Pinheiro : Batterie, Hilton Valente : Piano

Album Noite

Som Da Gente SDG 004/81 (1981)

, © SDG

Roberto Menescal, Desafinado

Antonio Carlos Jobim : auteur

Album A bossa nova de Roberto Menescal e seu conjunto

Elenco ME-3 (2004)

, © Elenco

Roberto Menescal, O amor que acabou

Ugo Marotta, Eumir Deodato, Roberto Menescal : auteur, Ugo Marotta : auteur, Eumir Deodato : auteur

Album A bossa nova de Roberto Menescal e seu conjunto

Elenco ME-3 (1963)

, © Elenco

Roberto Menescal, Baiãozinho

Ugo Marotta, Eumir Deodato, Henri, Pierre Juquin, Eumir Deodato : auteur

Album A bossa nova de Roberto Menescal e seu conjunto

Elenco ME-3 (1963)

, © Elenco

Os Catedraticos, Até de cavaquinho

Eumir Deodato : chef d'orchestre, Aurino Ferreira : Saxophone baryton, Maurilio : Trompette, Walter Rosa : Saxophone ténor, Humberto Garin : Guiro, Sergio : Contrebasse, Wilson : Batterie, Edison Maciel : Trombone

Album Ataque

Far Out Recordings (FARO207CD)

, © Far Out Recordings

Os Catedraticos, Tristeza

Eumir Deodato : chef d'orchestre, Aurino Ferreira : Saxophone baryton, Maurilio : Trompette, Walter Rosa : Saxophone ténor, Humberto Garin : Guiro, Sergio : Contrebasse, Wilson : Batterie, Edison Maciel : Trombone

Album Ataque

Far Out Recordings (FARO207CD)

, © Far Out Recordings

Os Catedraticos, Porque somos iguais

Eumir Deodato : chef d'orchestre, Aurino Ferreira : Saxophone baryton, Maurilio : Trompette, Walter Rosa : Saxophone ténor, Humberto Garin : Guiro, Sergio : Contrebasse, Wilson : Batterie, Edison Maciel : Trombone

Album Ataque

Far Out Recordings (FARO207CD)

, © Far Out Recordings

Eumir Deodato, Rodando por Aí

Eumir Deodato : auteur

Album Os catedraticos 73

Far Out Recordings (1973)

, © Far Out Recordings

Deodato Eumir feat. Joao Donato, Nightripper

Eumir Deodato : Claviers, Joao Donato : Claviers, Ray Barretto : Conga (tambour), Allan Schwartzberg : Batterie, Romeo Penque : Flûte, Bob Rose : Guitare, Mauricio Einhorn : Harmonica, Michael Gibson : Trombone, Randy Brecker : Trompette

Album Donatodeodato

Muse Records (1973)

, © Muse Records

Eumir Deodato, Funk yourself

Eumir Deodato : Piano électrique, Will Lee : Basse, Nick Remo : Batterie, Hugh Mccracken : Guitare, John Tropea : Guitare

Album First cuckoo

MCA Records 410 039 (1975)

, © MCA

Herbie Mann, Influencia do jazz

Sergio Mendes, Paulo Moura, Durval Ferreira

Album Bossa Nova in USA 1961-62

Fremeaux & Associes (2015)

, © Frémeaux & Associés

2) Restons cool, par Thierry Jousse (extr.)

Robert Mitchum

« Coconut Water »

(W. Houdini)

Extrait de l’album Calypso is like-so, 1957

EMI 8326772

, © EMI

Dean Martin

« Cha Cha Cha d’Amour »

(Leona Gabriel-Henri Salvador/Leo Johns, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de la compilation There’s no Tomorrow from album Cha Cha Cha de Amor, 1962

CHANT DU MONDE 274274344

, © CDM

Dean Martin chant with Barney Kessel guitare, Ken Lane piano, Red Mitchell bass, Irv Cottler batterie

« Blue Moon »

(Rodgers/Hart)

Extrait de l’album Dream with Dean., 1964

COLLECTOR’S CHOICE MUSIC 254-2

, © Collector's Choice Music

Line Renaud and Dean Martin with Dick Stabile and his Orchestra

« Two Sleepy Poeple »

(Frank Loesser/Hoagy Carmichaël) (1955)

Bonus de l ‘album Line Renaud’s in Love

PARLOPHONE 5099940923024

Sammy Davis Jr. et Carmen Mc Rae

« Two Sleepy People »

(Frank Loesser/Hoagy Carmichaël, arrgts : Jack Pleis)

Extrait de l’album Boy Meets Girl, 1957

VERVE

, © Verve

Sammy Davis Jr. et Count Basie

« My Shining Hour »

(Harold Arlen/Johnny Mercer, arrgts : Quincy Jones)

Extrait de l’album Our Shining Hour, 1965

VERVE 837446-2

, © Verve

Sammy Davis Jr.

« Azure »

(Ellington/Mills, arrgts : David Cavanaugh)

Extrait de l’album The Many Faces of Sammy Davis Jr., 1965

PICKWICK 3002

, © Pickwick

Frank Sinatra

« Nothing but the Best »

(Rotella, arrgts Skip Martin)

Extrait de l’album Sinatra and Swingin’ Brass, 1962

REPRISE RECORDS 7599-27021-2

, © Reprise Records

Frank Sinatra

« Moonlight in Vermont »

(Karl Suessdorff/John Blackburn , arrgts : Billy May)

Extrait de l’album Come Fly with me, 1958

CAPITOL 4969942

, © CAPITOL

Stan Getz

« Moonlight in Vermont »

(Karl Suessdorff/John Blackburn, arrgts : Claus Ogerman)

Extrait de l’album Reflections, 1963

VERVE 532322-2

, © Verve

Paul Desmond

« Desmond Blue »

(Paul Desmond, arrgts : Bob Prince)

Extrait de l’album Desmond Blue, 1962

RCA 74321 37751 2

, © RCA

Doris Day chant with Andre Previn piano, Red Mitchell bass, Frank Capp batterie

« Close your Eyes »

(Horace Silver/Ellen May Shashoyan)

Extrait de la compilation West Jazz Vocalists from album Duet, 1962

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5623

, © Frémeaux & Associés

Helen Carr chant with Howard Roberts guitare, Cappy Lewis trompette, Red Mitchell bass

« Why Do I Love you »

Extrait de la compilation West Jazz Vocalists from album Why Do I Love you, 1955

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5623

, © Frémeaux & Associés

Jesse Belvin with Marty Paich Orchestra and Art Pepper

« Makin’ Whoopee »

(Walter Donaldson/Gus Kahn)

Extrait de la compilation West Jazz Vocalists from album Mr Easy, 1960

FREMEAUX et ASSOCIÉS 5623

, © Frémeaux & Associés

Gerry Mulligan sax baryton, Bob Brookmeyer trombone, Red Mitchell bass, Frank Isola batterie

« Makin’ Whoopee »

(Walter Donaldson/Gus Kahn) (Live in Paris,1954)

Extrait de la compilation Too Cool Vol.2

RCA 82876 579302

Bud Shank saxophone, Bill Perkins saxophone, Hampton Hawes piano, Red Mitchell bass, Mel Lewis batterie

« A Sinner Kissed an Angel »

(Davis/Joseph)

Extrait de l’album Bud Shank Quintets, 1955

PACIFIC JAZZ RECORDS 32-5356

, © Pacific Jazz Records

