Nuit spéciale Retour de plage (2/4) - Sélection 1 : Quincy Jones (R)

A partir d’une heure et jusqu’à la fin de la nuit, place à la rediffusion de Retour de Plage soigneusement choisis par leurs producteurs Laurent Valero et Thierry Jousse parmi le meilleur des saisons précédentes…

(Première diffusion le 24 août 2021)

Quincy Jones, Ironside

Jones Quincy D : compositeur, Talib Kwali

Album : Soul bossa nostra

Interscope Records 0602527391977 (2010)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

, © Interscope

Quincy Jones, Get the funk out of my face

Johnson George Henry : compositeur, Johnson Louis E : compositeur, Jones Quincy D : compositeur,

Snoop Dogg, Johnson George Henry : auteur, Johnson Louis E : auteur, Jones Quincy D : auteur

Album : Soul bossa nostra

Interscope Records 0602527391977 (2010)

, © Interscope

The Quincy Jones - Sammy Nestico Orchestra, For Lena and Lennie

Quincy Jones : chef d'orchestre

Album Basie & beyond

Qwest Records (2000)

, © Qwest Records

Les Double-Six, For Lena and Lennie (en flânant dans Paris)

Album Les Double Six / Best of

RCA/BMG (1960)

, © RCA / BMG

Quincy Jones, Summer in the city

Album You've got It bad girl

Verve (1973)

, © Verve

Quincy Jones, Soldier in the rain

Quincy Jones, dir.

Album Strike up the band

Mercury (1963)

, © Mercury

Quincy Jones, Le dossier Anderson : Theme from The Anderson tapes

Album highlights / Morceaux choisis (CD 6)

Label Decca 537329-6 (2016)

, © Decca

Quincy Jones, Eyes of love

Album You've got It bad girl

Verve (1973)

, © Verve

Andre Kostelanetz

(carol's theme) the eyes of love

Album The Kostlanetz sound of today / Today's greatest movie hits

Collectables Records COL-CD-7601 (2004)

, © Collectables Records

The eyes of love, Gunter Kallmann Chor

Album The fantastic sound of (Jazz club)

Polydor (2020)

, © Polydor

Quincy Jones, The split : The split (main title)

Billy Preston : Voix

Album highlights / Morceaux choisis (CD 6)

Decca 537329-6 (2016)

, © Decca

Quincy Jones, The split : It's just a game love

Arthur Prysock : Voix

Album highlights / Morceaux choisis (CD 6)

Decca 537329-6 (2016)

, © Decca

Quincy Jones / M. Angelou, You Put It On Me

BB King : guitare / voix

Stateside (1968)

Quincy Jones, For Love Of Ivy (End Title)

Shirley Horn : voix

Album The Musical Biography of Quincy Jones

Rhino Records (2001)

Sarah Vaughan, Dreamsville

Henry Mancini : compositeur, Jay Livingston : compositeur, Ray Evans : compositeur

Album Sings the Mancini songbook

Verve

, © Verve

Sarah Vaughan, Slow hot wine

Album Sings the Mancini songbook

Verve

, © Verve

Helen Merrill, Born to be blue

Hoffman : compositeur, Silver : compositeur, Quincy Jones : chef d'orchestre

Album Helen Merrill : Don't explain

Emarcy (1954)

, © Emarcy

Dinah Washington, You're crying

Quincy Jones Orchestra

Album The swingin' miss ""D""

Verve (1998)

, © Verve

Let Me Off Uptown

As Time Goes By

Peggy Lee, New York City blues

Quincy Jones : chef d'orchestre,

Al Porcino, Bob Fowler, Frank Rosolino, Bill Green

Album Four classic albums

Avid Jazz (2018)

, © Avid Jazz

Peggy Lee, Kansas city

Quincy Jones : chef d'orchestre,

Al Porcino : Trompette, Bob Fowler : Trompette, Frank Rosolino : Trombone, Buddy Collette : Saxophone alto, Bill Perkins : Saxophone ténor, Jack Nimitz : Saxophone baryton, Jimmy Rowles : Piano, Dennis Budimir : Guitare électrique, Max Bennett : Contrebasse, Stan Levey : Batterie

Album Four classic albums

Avid Jazz (2018)

, © Avid Jazz

Frank Sinatra, All of Me

Seymour Simons : compositeur, Gerald Marks : compositeur,

Quincy Jones : chef d'orchestre, Count Basie & His Orchestra

Album Sinatra at The Sands with Count Basie

Reprise REPR 901019-2 (1966)

, © Reprise

Frank Sinatra, It was a verry good year

Erwin Drake : compositeur,

Quincy Jones : chef d'orchestre, Count Basie & His Orchestra

Sinatra at The Sands with Count Basie

Reprise REPR 901019-2 (1966)

, © Reprise

Tribute To Benny Carter

Faction (also known as Satisfaction)

Album Charlie Watts meets the Danish Radio Big Band

Impulse (2017)

, © Impulse

Ecouter les autres programmes de la Nuit spéciale Retour de plage :

À réécouter émission Nuit spéciale France Musique Nuit spéciale Retour de Plage (1/4) - Réveillon 2021/2022

À réécouter émission Nuit spéciale France Musique Nuit spéciale Retour de plage (3/4) - Sélection 2 : Sweet Soul Music 2/2 (R)