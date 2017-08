Nuit Hommage à Jean-Michel Damian (1e Partie)

Pendant cet entretien, le grand maître du cinéma français, fou de musique (opéra, musique symphonique, musique de chambre), excellent pianiste, collectionneur érudit et exigent, dévoile son rapport étroit à la musique et l’usage qu’il en fait dans ses films.

avec :

Claude Chabrol, cinéaste

Quatuor Ysaÿe, ensemble instrumental

Richard Wagner, Tristan et Isolde (extr.)

Wilhelm Furtwängler, direction

Giacomo Puccini, La Tosca (extr.)

Manuel Rosenthal, direction

Benjamin Britten, The Turn of the Screw (Le tour d'écrou)

Benjamin Britten, direction

Alban Berg, Wozzeck

Daniel Barenboim, direction

Charles Trenet, Le revenant

Charles Trenet

Ernest Chausson, Quatuor op.35

Quatuor Ysaÿe