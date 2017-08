Nuit Hommage à Jean-Michel Damian (3e partie)

Le ténor Michel Sénéchal, emblématique Ménélas ou Mr Triquet, revient avec verve et esprit sur sa longue carrière d’artiste lyrique et d’enseignant à l’Ecole de chant de l’Opéra de Paris qu’il dirigea jusqu’en 94. Avec beaucoup de gaîté mais aussi d’émotion, et grâce à sa très riche discographie, il évoque ses grands rôles, ses collègues chanteurs, les salles qui l’ont accueilli, les compositeurs qu’il a côtoyés, les œuvres qu’il a créé. Privilège enfin, il interprète en direct quelques mélodies pour les auditeurs de France Musique.

avec :

Michel Sénéchal, ténor

Jean-Christophe Benoît, baryton

Sybil Bartrop, pianiste, chef de chant

Olivier Lallouette, baryton

Maurice Ravel

Paon

Jean-Christophe Benoît, chant

Renaldo Hahn

La Boulangère a des écus

Les Charbonniers

Les Fariniers

Renaldo Hahn/Michel Sénéchal

EMI Classics 72435858282

François-Adrien Boieldieu

La Dame blanche

Michel Sénéchal

ACCORD 3229262208628

Piotr Illitch Tchaïkovski

Eugène Oneguine (extr.) :

-Les couplets de Monsieur Triquet

Sybil Bartrop/Michel Sénéchal

Francis Poulenc

Parisiana (extr.) :

-Jouer du bugle

-Vous n'écrivez plus

Sybil Bartrop/Michel Sénéchal

Charles Gounod

Mireille (extr.) :

-Cavatine

Michel Sénéchal

ACCORD 149527

Claude Debussy

Pelleas et Melisande (extr.) :

-Entrée de Golaud

Sybil Bartrop/Olivier Lallouette

Marguerite Monnot

Escale

Sybil Bartrop/Michel Sénéchal