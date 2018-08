Nuit du piano Francesco Tristano (2/3)

Biographie Francesco Tristano

, © Marie Staggat

Luxembourgeois d'origine italienne, Francesco Tristano Schlimé est né le 16 septembre 1981 dans le Grand Duché du Luxembourg.

Elève diplômé de la célèbre Julliard School de New York, il entame une carrière de pianiste au sein de l'Orchestre National de Russie en 2000 avant de se lancer dans l'interprétation et la composition. Formé à l'école baroque et spécialisé dans le répertoire de Jean-Sébastien Bach, il fonde en 2001 le New Bach Players Ensemble et enregistre l'intégralité des concertos pour clavecin du maître de Leipzig, ainsi que ses fameuses Variations Goldberg et Suites françaises.

Musicien aventureux, Francesco Tristano n'en reste pas là. Jetant des ponts entre les styles baroque, contemporain et electro, il publie sous son nom une série d'albums ambitieux et déroutants. Après une sélection d'Oeuvres pour Piano de Luciano Berio en 2005 (Sisyphe), le Luxembourgeois est accueilli par le label Infiné qui édite ses différentes créations : Strings of Life (2006) ou Auricle/Bio On (2008) sont autant d'oeuvres transgenres et accessibles.

Publié en 2007, Not For Piano est en fait une suite de morceaux pour piano seul, dont est extrait l'EP The Melody avec ses variations. La même année paraît son interprétation du Premier Livre des Toccatas de Frescobaldi. Encouragé par l'European Concert Hall qui le sélectionne parmi les étoiles montantes du Carnegie Hall de New York et lauréat du Concours International du Piano XXème siècle à Orléans, Tristano Schlimé s'acoquine avec Carl Craig (Sessions en 2008) puis tente une nouvelle aventure en 2009 avec le groupe Aufgang (et son compère Rami Khalifé) dont le premier album propose un beau mélange electro jazz. En 2010, Schlimé prolonge son exploration du territoire electro avec Carl Craig pour Idiosynkrasia.

Quatre ans plus tard, c'est avec son homologue allemande Alice Sara Ott que le pianiste enregistre le récital Scandale, constitué de pièces jouées à quatre mains. L'album publié en septembre 2014 reprend les transcriptions pour piano du Sacre du printemps de Stravinski, Schéhérazade de Rimski-Korsakov et La Valse de Ravel. Il comprend également une composition inédite du pianiste, baptisée A Soft Shell Groove. En 2016, le pianiste rencontre Derrick May, l'un de ses héros et pionniers de la techno de Détroit avec Juan Atkins et Carl Craig. Ils enregistrent ensemble l'album Surface Tension sur le fameux label Transmat, fondé par Derrick May dans les années 1990

Site officiel de Francesco Tristano

Programmation

Maurice Ravel

Concerto pour piano en sol majeur

Francesco Tristano, piano

Orchestre national de Russie

Direction, Mikhaïl Pletnev

Pentatone Classics

Girolamo Frescobaldi

Toccata n°7; n°1; n°2

Francesco Tristano

Sisyphe

Francesco Tristano

Interlude improvisation

Francesco Tristano

Sisyphe

Girolamo Frescobaldi

Toccata n°6

Francesco Tristano

Sisyphe

Anonyme

Constantia

Bruce Brubaker

Infine

Terry Riley

Etude pour clavier n°2 version 1

Bruce Brubaker

Infine

Anonyme

Indescort

Bruce Brubaker

Infine

Francesco Tristano

The Melody

Francesco Tristano

Infine

Francesco Tristano/Carl Craig

The Medoly, Carl Craig Remix

Francesco Tristano

Infine

John Cage

In a landscape, pour piano

Francesco Tristano

Deutsche Grammophon

Jean Sébastien Bach

Duo en la mineur BWV 805, pour piano

Francesco Tristano

Deutsche Grammophon

Dietrich Buxtehude

Aria La Capricciosa en sol majeur BuxWV 250

Francesco Tristano

Deutsche Grammophon