Récital Beatrice Rana au Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron 2020

Beatrice Rana, 27 ans, a déjà été invitée à la Philharmonie de Berlin et de Paris, au Musikverein de Vienne, au Carnegie Hall de NY... elle a déjà joué sous la baguette de Yannick Nézet-Séguin, Antonio Pappano et Riccardo Chailly. Pour ce concert, elle nous joue Chopin, Albéniz et Ravel.

Beatrice Rana au Parc du Château de Florans de la Roque d'Anthéron (Eté 2020) , © Christophe Grémiot