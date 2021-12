Nuit de la Tribune Internationale des Compositeurs et Compositrices 2019 (3/4)

Cette nuit spéciale consacrée à la 66ème Tribune Internationale des compositeurs s’adresse à toutes les oreilles mais surtout celles qui aiment découvrir et voyager. Car la Tribune Internationale des compositeurs nous fait voyager à travers l’Europe et dans le monde...

Cette Tribune a été inventée en 1955 par 4 radios européennes. Aujourd’hui, près de 30 radios participent à cette compétition organisée par le Conseil International de la Musique.

La règle du jeu est simple : chaque année les délégués des radios participantes se retrouvent dans un pays choisi pour l’occasion.

Ensemble, ils écoutent une cinquantaine d’oeuvres composées récemment et élisent deux lauréats.

En plus de cette sélection, les délégués recommandent une dizaine d’oeuvres.

Cette sélection, ces recommandations valent aux composit.eurs.rices retenu.e.s des récompenses et des centaines de diffusions sur les radios nationales.

C’est donc une fantastique façon de faire connaître leur musique !

La tribune est un mot bien français, en anglais on dit Rostrum !

Avec nous toute la nuit, pour nous mettre dans l’ambiance de la 66ème Tribune Internationale des Compositeurs, le chargé de projet du Conseil International de la Musique : Davide Grosso

Les particularités de cette 66ème Tribune :

- Pour la première fois dans son histoire, elle a eu lieu hors de l’Europe, dans la Patagonie argentine, à San Carlos de Bariloche

Elle s’est faite en collaboration avec le Festival International de Musique de Bariloche (FIMBA)

- Les récompenses attribuées aux deux lauréats sont les suivantes :

Une bourse du Conseil International de la musique pour Petra Strahovnik

Une commande et une résidence en Suède offerte par le Conseil International de la musique et la radio suédoise pour Jekabs Jancevskis

- Sur les 50 oeuvres présentées lors de cette tribune, 19 étaient composées par des compositeurs de moins de 30 ans, 17 par des femmes

- La sélection finale est plus que paritaire puisque qu’elle a distingué 8 compositrices sur 14 compositeurs

Réalisation : Marie Grout et Valérie Lavallard

OEUVRES RECOMMANDÉES (suite)

PLUS DE 30 ANS :

° Valgeir Sigurðsson (Islande) : Dust pour violon et électroniques

Interprète : Daniel Pioro, violon

° Christoph Renhart (Autriche) : Catalogue des Arts et Métiers

Ensemble Zeitfluss / Dir. Edo Micic

Enregistrement. 6. Oktober 2018

° Britta Byström (Suède) : Notes from the City of the Sun pour soprano & orchestre

Texte: Bei Dao, trad. Anglaise Bonnie S. McDougall

Malin Byström, soprano

Malmö Symphony Orchestra / dir. Eun Sun Kim

Enreg. 23 November 2018 Malmö Live - Concert Hall

° Melissa Foss Hyatt (Argentine) : Hanblecheyapi (2018)

Pièce acousmatique