Nuit de La Tribune internationale des compositeurs 2017 (2/3)

Cette émission révèle les musiques de compositeurs d'aujourd'hui actifs dans différents pays et qui ont été sélectionnés et recommandés par le jury de la 64ème Tribune Internationale des compositeurs (International Rostrum of Composers), qui a eu lieu en mai 2017 à Palerme, en Italie. Palerme, la Sicile, les saveurs de la cuisine italienne… Isabella Vasilotta nous emmène dans un laboratoire des sens baptisé « Nuove Ricette Musicali » !

La Tribune Internationale des Compositeurs (International Rostrum of composers) existe depuis plus de 60 ans.

Elle est portée à bout de bras par le Conseil International de la Musique.

Sa mission première est évidemment de promouvoir la création musicale contemporaine dans le monde.

Cette tribune repose par ailleurs sur un outil formidable : la radio, et les possibilités de diffusion qu'offre la radio, car ce sont les producteurs des radios participantes qui se réunissent chaque année pour écouter ensemble et sélectionner les œuvres qui leur semblent à la fois les plus significatives et les plus prometteuses.

29 radios venues de 4 continents ont participé à la 64ème Tribune en mai 2017 : près de 60 pièces ont été écoutées par l'ensemble des délégués. La sélection finale a permis de distinguer deux compositeurs : Artur Zagajewski et Sebastian Hilli.

En plus de ces deux œuvres sélectionnées, une dizaine d’autres compositions ont été recommandées par les délégués.

deuxième partie:

Ramon Lazkano (France)

Mugarri, pour orchestre

Andreas Zhibaj (Suède)

Ithaca, pour alto et orchestre

Szymon Stanislaw Strzelec (Pologne)

l'Atelier de Sensolité, pour violoncelle préparé et ensemble de chambre

Kate Moore (Pays-Bas)

Fern, pour ensemble de cordes

Gerhard E. Winkler (Autriche)

Anamorph IX (Frostblues zur Winterreise), pour quatuor de guitare et soprano

Avec la participation de Silvia Fischer (secrétaire générale de l'IMC, Conseil International de la Musique)

