Nuit de la Tribune internationale des compositeurs 2016 (deuxième partie)

La TIC existe depuis plus de 60 ans !

C'est une bonne nouvelle de savoir que ce grand rendez-vous initié par le Conseil International de la Musique (IMC) existe depuis si longtemps et qu'il ait pu se maintenir et poursuivre sa mission première : celle de promouvoir la création musicale contemporaine dans le monde.

Cette Tribune repose par ailleurs sur un outil formidable : la radio -et les possibilités de diffusion qu'offre la radio!- car ce sont les producteurs d'une trentaine de radios qui se réunissent chaque année pour écouter ensemble et sélectionner les oeuvres qui leur semblent à la fois les plus significatives et les plus prometteuses.

27 radios venues de 4 continents ont donc participé à la 63e Tribune : plus de 50 pièces au total ont été écoutées par l'ensemble des délégués. La Tribune s’appelle Rostrum en anglais, et actuellement Rostrumplus (+), car l’IMC a réussi à développer autour de cet événement des ateliers à destination des étudiants des conservatoires, des sessions publiques et des prolongements par le concert. L’événement prend donc de l’ampleur, un signe encourageant pour la création dans le monde aujourd’hui !

La sélection finale a permis de distinguer deux compositeurs: Oscar Bianchi (Suisse) et Maria Korvits* (Estonie)

A la T.I.C. il y a les oeuvres "sélectionnées" et le "recommandées" ; ces pièces seront au cour de cette émission.

, © Silja Fischer

deuxième partie:

Oeuvres "recommandées" ; compositeurs de plus de 30 ans

Svetlana Maras, Dirty Thoughts pour ensemble et électronique live (Serbie) interprété par l'ensemble Studio 6, Ensemble Phoenix de Bâle et la compositrice à l'électronique live

Petr Cigler,Daily Patterns pour orchestre (République tchèque) interprété par le Ostranska Banda

Sebastian Rivas,Esodo Infinito pour orchestre et sons fixés (France) interprété par L'Orchestre Philharmonique de Radio France (création Festival Présences 2016)

Pasquale Corrado,Autoritratto con quartette pour quatuor à cordes (France) interprété par le Quatuor Prometeo (création Festival Présences 2016)

Therese Birkelund Ulvo, Shadows and Shields pour clarinette et orchestre (Norvège) interprété par l'Orchestre Philharmonique de Bergen, soliste : Christian Stene, clarinette

Christian Marina,Four in five pour petit ensemble interprété par l'Ensemble Norbotten NEO

Oeuvres "recommandées" ; compositeurs de moins de 30 ans

José Abdrés Guadarrama Ramirez,Yugen (Mexique) pour vibraphone à huit mains, interprété par l'Ensemble Tambuco

Lauri Supponen,Ti-ti-uuu (Finlande) pour accordéon et guitare, interprété par Harri Kuusijärvi, accordéon Jyrki Myllärinen, guitare

invités:

Siljia Fischer, secrétaire générale de l'IMC (Conseil International de la Musique)

Davide Grosso, chargé de projet de l'IMC

contact:

rostrumplus.net

http://www\.imc\-cim\.org

Prochaine édition de la Tribune Internationale des Compositeurs : du 15 au 19 mai 2018 à Budapest, en Hongrie

, © Lukasz Rajchert