Nuit Blanche, Musique Noire (3/3) : Julia Sarr et Puppa Lëk Sèn

À l’occasion de la Nuit Blanche, écoutez de minuit à trois heures du matin le concert enregistré le 14 septembre au Carreau du Temple avec Cheick Tidiane Seck, Mamani Keita, Sélène Saint-Aimé, Julia Sarr et Puppa Lëk Sèn et I & Family, entre autres !

De minuit à 3h du matin, c’est un hommage aux Grands Frères disparus que nous offrent Cheick Tidiane Seck (claviériste), Mamani Keita (chant), Sélène Saint-Aimé (contrebasse et chant), Julia Sarr (chant) et Puppa Lëk Sèn et I & Family, entre autres.

Partie 3/3 - Julia Sarr et Puppa Lëk Sèn et I & Family

Julia Sarr avec Fred Soul et Stéphane Edouard

Musiciens :

Julia Sarr (chant)

Fred Soul (piano et percussions)

Stéphane Edouard (percussions)

Titres interprétés :

Sentoo (auteur : Alioune Wade / compositeur : Julia Sarr)

Jem Kanam (Julia Sarr)

Xolam Yaatuna (Julia Sarr / Bojan Z Zulfikarpašić)

Puppa Lëk Sèn et I & Family

Musiciens :

Puppa Lëk Sèn (chant, percussions)

Vi-Avelino (guitare)

Ras Jombo (guitare basse)

Christophe (clavier)

Laurent Pena (batterie)

Titres interprétés :

Fight (Puppa Lëk Sèn)

Tepi (Puppa Lëk Sèn)

Doy na War (Puppa Lëk Sèn)

I and I roots (Puppa Lëk Sèn)

Programmation musicale de l'émission, en plus du concert !

Niafunké

Dewel wege

Alpha Ousmane "Hama" Sankare

CLERMONT, 2018