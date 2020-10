Nuit Blanche, Musique Noire (1/3) : Cheick Tidiane Seck et ses musiciens

À l’occasion de la Nuit Blanche, écoutez de minuit à trois heures du matin le concert enregistré le 14 septembre au Carreau du Temple avec Cheick Tidiane Seck, Mamani Keita, Sélène Saint-Aimé, Julia Sarr et Puppa Lëk Sèn et I & Family, entre autres !

Concert enregistré le lundi 14 septembre au Carreau du Temple !

De minuit à 3h du matin, c’est un hommage aux Grands Frères disparus que nous offrent Cheick Tidiane Seck (claviériste), Mamani Keita (chant), Sélène Saint-Aimé (contrebasse et chant), Julia Sarr (chant) et Puppa Lëk Sèn et I & Family, entre autres.

Partie 1/3 - Cheick Tidiane Seck et ses musiciens

, © Nikola Cindric

Musiciens

Cheick Tidiane Seck, claviers

Mariam Coulibaly, choeur

Gary Dourdan, guitare

Mamadi Diabate, guitare

Alioune Wade, basse

Franck Mantegari, batterie

Adama Dembele, percussions

Titres interprétés

Saya (Cheick Tidiane Seck)

Bisso (auteur : Manu Dibango / compositeur : Cheick Tidiane Seck / Dee Dee Bridgewater)

Balakononifing (Mory Kante)

Aimé Césaire « Le Souffle » (Cheick Tidiane Seck / poème : "Le Souffle de Ancêtres" de Birago Diop)

Liwa Wechi (Myriam Makeba)

Maké (Cheick Tidiane Seck) avec Mamani Keita

Trouble Sleep Yanga Wake Am (Fela Kuti) avec Mamani Keita

Programmation musicale de l'émission, en plus du concert !

Musique Traditionnelle / Album : Chants atege du Gabon

Otchendze

OCORA, 2004

Album : Sarala / Hank Jones meets Cheick Tidiane Seck and the Mandinkas

Sarala

Hank Jones, Cheick Tidiane Seck, The Mandinkas

UNIVERSAL MUSIC

Album : Guerrier

Miai o miai (dame de niena)

Cheick Tidiane Seck

UNIVERSAL MUSIC