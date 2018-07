Musique mode d’emploi : Scarlatti et Huguette Dreyfus

Les perles se multiplient, roulent de tous côtés, brillent, résonnent, rebondissent, se mêlent au ruissellement. On dirait des bulles précieuses de l’eau, ou bien les larmes de la beauté qui pleure : ce sont les sonates de Domenico Scarlatti.

Gabriele d'Annunzio

Archive INA 1960

Festival de musique de Strasbourg

Domenico Scarlatti

Sonate K 101

Sonate K 159

Sonate K 96

Georges Cziffra, piano

Archive INA 1985

Musique mode d'emploi : Domenico Scarlatti, prod. Rémy Stricker

avec Huguette Dreyfus

L’émission Musique : mode d’emploi a été enregistrée en 1985, à l’occasion du tricentenaire de la naissance de Domenico Scarlatti. Elle est présentée par le musicologue Remy Stricker et a pour invité la claveciniste Huguette Dreyfus. Elle retrace l’ensemble de sa vie et de son œuvre, de sa jeunesse napolitaine en passant par ses années romaines et lisboètes jusqu’à l’Espagne et Madrid où il finit ses jours.La passion d’Huguette Dreyfus pour Scarlatti et son expertise sur le clavecin rendent le tout aussi vivant qu’éclairant.