Hommage à Louis Dandrel (4/5) : Louis Dandrel, Journaliste

Dernier aspect de Louis Dandrel, le journalisme. Accompagnateur des plus grands compositeurs de son temps, Louis Dandrel est le témoin des révolutions sonores des années 60/70...

Disparu en janvier dernier, Louis Dandrel était un designer sonore (il est l’auteur du jingle de la SNCF), compositeur et journaliste musical. Président de France Musique entre 1975 et 1977, il a révolutionné la chaîne en ouvrant l’antenne aux musiques rock, contemporaines et traditions du monde. France Musique rend hommage à cette figure majeure du paysage musical français durant la nuit du 28 au 29 août, soit 7 heures d’antenne d’affilée.

Pour moi, l'opéra est le symbole de la société bourgeoise, libérale, progressiste. Il représente la rencontre de deux extrêmes entre un ethos populaire d'un côté et la musique cultivée de l'autre. Tout le monde est riche maintenant, il n'y a pas les mêmes problèmes qu'il y a cinquante ans (Luciano Berio)

Emissions

- Comment l'entendez-vous par Claude Maupomé (1983)

- Portraits parallèles Luciano Berio par Louis Dandrel (1971)

- Un homme une œuvre, Olivier Messiaen par Louis Dandrel (1968)

