Hommage à Louis Dandrel (1/4) : Louis Dandrel, Directeur de France Musique

Louis Dandrel aimait toutes les musiques, de Schumann à la musique contemporaine, du rock aux sons électroniques, des musiques du monde aux bruits de la nature. Durant toute cette nuit, nous allons essayer de cerner les facettes de cette figure fascinante...

Disparu en janvier dernier, Louis Dandrel était un designer sonore (il est l’auteur du jingle de la SNCF), compositeur et journaliste musical. Président de France Musique entre 1975 et 1977, il a révolutionné la chaîne en ouvrant l’antenne aux musiques rock, contemporaines et traditions du monde. France Musique rend hommage à cette figure majeure du paysage musical français durant la nuit du 28 au 29 août, soit 7 heures d’antenne d’affilée.

Je n'ai pas accepté d'être directeur de France Musique, mais rédacteur en chef de France Musique car je considérais l'antenne comme un outil de formation et d'information. Dans un journal, il y a des pages qui vous intéressent, par exemple si l'économie ne vous intéresse pas, on peut sauter des pages. C'est pareil pour la radio, mais à cette époque là, sauter une émission sur France Musique était un drame. Les gens étaient bouleversés d'entendre Patti Smith à une heure où on écoutait du Schubert ou Schumann.

Reportage

Louis Dandrel : la révolution à France Musique 1975 - 1977, Mythologie de poche de la radio (France Culture) par Thomas Baumgartner (2011)

