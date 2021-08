Hommage à Louis Dandrel (2/5) : Louis Dandrel, Designer sonore

Deuxième archive de notre nuit, nous abordons cette fois le Louis Dandrel designer sonore...

Disparu en janvier dernier, Louis Dandrel était un designer sonore (il est l’auteur du jingle de la SNCF), compositeur et journaliste musical. Président de France Musique entre 1975 et 1977, il a révolutionné la chaîne en ouvrant l’antenne aux musiques rock, contemporaines et traditions du monde. France Musique rend hommage à cette figure majeure du paysage musical français durant la nuit du 28 au 29 août, soit 7 heures d’antenne d’affilée.

J'ai acheté mon premier magnétophone lorsque j'avais 17/18 ans et je n'ai jamais arrêté. C'est une activité qui me donne une sorte de complicité avec le monde dont je ne peux pas me passer

Reportages

- Le design sonore. De la production à la nuisance, Cultures monde (France Culture) par Florian Delorme (2013)

- Trop de sons de l'espace public ?, Modes de vie, mode d'emploi (France Culture) Par Mathieu Garrigou Lagrange (2015 / 2014)

Emission

Cet été-là (France Inter) par Elsa Boublil (2005)

Extraits sonores

Accroche "jingle SNCF" composé par Louis Dandrel

Tuidra, berceuse chantée par Camille, extrait de la BO du film Homo Sapiens

La Clepsydre sonore, installation sonore de Louis Dandrel

Un balayeur à Paris, enregistré par Louis Dandrel

Ambiance urbaine à Pékin, enregistré par Louis Dandrel

Chant d'un enfant pygmé, enregistré par Simha Arom

Son du speedfire, enregistré par Louis Dandrel

Tocsins, par Cezame Argile

Jupiter, enregistré par Louis Dandrel, extrait du Chant des étoiles (Virgin Classics)