Hommage à Louis Dandrel (3/5) : Louis Dandrel, Compositeur

S'il n'aimait pas se définir, entre ses différentes pratiques, Louis Dandrel restait avant tout musicien...

Disparu en janvier dernier, Louis Dandrel était un designer sonore (il est l’auteur du jingle de la SNCF), compositeur et journaliste musical. Président de France Musique entre 1975 et 1977, il a révolutionné la chaîne en ouvrant l’antenne aux musiques rock, contemporaines et traditions du monde. France Musique rend hommage à cette figure majeure du paysage musical français durant la nuit du 28 au 29 août, soit 7 heures d’antenne d’affilée.

Emissions

Le bel aujourd'hui par Jean-Pierre Derrien (2005)

Extraits musicaux

Louis Dandrel

Pantomime 1

Pantomime 4