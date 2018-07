Les jeunes années de Scott Ross : Musique française, répertoire du XVIIe, orgue

Le jeune Scott Ross est à la recherche de répertoires rares qu’il découvre et défend. Il est aussi organiste. France Musique s’intéresse à lui, des cours, des rencontres sont enregistrés, où l’on découvre l’aplomb tranquille et la clarté d’esprit d’un jeune musicien d’à peine 25 ans qui révèle les secrets d’un art déjà si précis.

Je tiens particulièrement à jouer des œuvres que je considère vraiment extraordinaires. Quand on choisit ses compositeurs, on prend ce qu’il y a de plus beau chez eux, et on essaie de les jouer en concert. Si on se sent bien avec les œuvres en question on continue, on les joue, on les polit, on fait de mieux en mieux.

Scott Ross