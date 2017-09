La Tribune internationale des compositeurs du samedi 23 septembre 2017

Cette Tribune (Rostrum en anglais) réunit près de trente radios sur 4 continents, qui proposent chacune une ou deux œuvres commandées par ses soins à des compositeurs d’aujourd’hui. Les délégués des radios participantes se retrouvent chaque année et écoutent l’ensemble les œuvres proposées (une cinquantaine).

A l’issue de ces séances d’écoute, les délégués sélectionnent deux lauréats : dans la catégorie générale et dans la catégorie « compositeurs de moins de trente ans ». En plus de ces deux œuvres sélectionnées, une dizaine de pièces sont aussi recommandées par les délégués qui s’engagent aussi bien à diffuser sur leurs radios respectives les œuvres sélectionnées et recommandées qu’à les faire jouer au concert.

Nuit du Vendredi 22 septembre : oeuvres sélectionnées et recommandées de la Tribune internationale des Compositeurs 2015 qui s’est tenue à Talinn, en Estonie

Invités sur cette émission :

Siljia Fischer, secrétaire générale de l’IMC (Conseil International de la Musique)

Davide Grosso, chargé de projet de l’IMC

, © Silja Fischer

Première Partie

Œuvre sélectionnée dans la catégorie générale :

Songr for Orchestra / Jan Erik Mikalsen (Norvège)

The Norwegian Radio Orchestra

direction Miguel Harth-Bedoya

Et trois oeuvres recommandées (catégorie générale) :

Ascending…Descending / Liisa Hirsch pour violon solo et orchestre à cordes (Estonie)

Triin Ruubel (violon) et le Tallinn Chamber Orchestra, Dir Atvars Lakstīgala.

La Carta / Martin Matalon pour soprano, clarinette, accordéon/bandonéon, percussions, électroniques (France)

Ensemble Accroche-Note

Françoise Kubler, soprano, Armand Angster, clarinette, Anthony Millet, accordéon, Emmanuel Séjourné, percussions, Philippe Dao, électronique (GRM)

Lines and Circles /Branka Popovic pour harpe, trompette, flûte , accordéon (Serbie)

Ensemble Studio 6: Nenad Marković, trompette, Milana Zarić, harpe et Vladimir Blagojević, accordéon

, © Silja Fischer

Deuxième Partie

Quatre oeuvres recommandées (catégorie générale) :

Et transfiguratus est / Laszlo Sandor pour orchestre (Hongrie)

Hungarian Radio Orchestra, dirigé par Gergely Vajda

ChacoN / Joao Ceitil pour ensemble de chambre (Portugal)

Manuel Zurria, Bass flute; Paolo Ravaglia, Bass clarinete; Tömösközi László, Vibraphone; Lucio Perotti, Piano; Aldo Campagnari, Violin; Francesco Dillon, Violoncello

Conception / Sampo Haapamaki pour orchestre (Finlande)

Juuso Nieminen, quarter-tone guitar Veli Kujala, quarter-tone accordion

Tapiola Sinfonietta, Dir Hannu Lintu

Drift / Katharina Klement pour orgue et électroniques (Autriche)

Wolfgang Kogert, organ

, © Silja Fischer

Troisième Partie

Deux oeuvres recommandées (catégorie générale) :

Salt water / Jorge Sanchez Chiong pour saxophone solo, électronique, vidéo et ensemble de 12 saxophones (Autriche)

Ensemble.Konsax.Wien

Jorge Sánchez Chiong (turntables), Lars Mlekusch (saxophone, conductor)

RunaroundVito Zuraj / pour quartet de cuivres et ensemble (Slovénie)

Ensemble Modern

Catégorie des compositeurs de moins de 30 ans :

Œuvre sélectionnée :

Cancro for orchestra/ Matej Bonin (Slovénie)

RTV Slovenia Symphony Orchestra

direction George Pehlivanian

Oeuvres recommandées :

The tiger let me unsatisfied / Mikolaj Laskowski pour violon, clarinettes, percussions et orgue Hammond (Pologne)

Kwartludium Ensemble (Dagna Sadkowska : vn, Micha∏ Górczyƒski : cl, Pawe∏ Nowicki : perc.) and Dariusz Przybylski : Hammond organ

You should be blind to watch TV / Igor C. Silva pour ensemble et électroniques (Portugal)

Remix Ensemble, cond.by Peter Rundel

, © Silja Fischer

Réalisation de cette émission par Périne Menguy et Djaisan Taouss