La Nuit américaine (1/5) : Bernstein et l'Orchestre Philharmonique de New York

De New York à San Francisco en passant par Los Angeles, France Musique vous propose une série de concerts d'archives en compagnie de chefs prestigieux : Leonard Bernstein, Gustavo Dudamel, Michael Tilson Thomas… Au programme, musique classique, contemporaine, jazz et opéra.

Concert 1 : Bernstein et l'Orchestre philharmonique de New York

Extraits de concerts avec Leonard Bernstein et l'Orchestre philharmonique de New-York

Leonard Bernstein

Ouverture de Candide Enregistré le 7 décembre 1992

Robert Schumann

Ouverture de Manfred Enregistré le 14 novembre 1943

Virgil Thomson

Four Saints in three acts (extraits actes III et IV)

Betty Allen, mezzo-soprano

John McHenry Boatwright, basse

Lee Venora, soprano

Arnold Voketaitis, baryton

Robert Eckert, ténor

Choral Art Society

William Jonson, chef de choeur

Enregistré le 7 mai 1960

Claude Debussy

Rapsodie pour saxophone et orchestre

Sigurd Rascher, saxophone

Enregistré le 16 octobre 1961

Dave Brubeck

Andante-Ballad, extrait de "Dialogues for Jazz Combo and Orchestra"

Dave Brubeck Quartet

Enregistré le 30 janvier 1960

Intermède 1 : Aïda de Verdi (extrait de l'Acte II)

Enregistré le 25 février 1967 au Metropolitan Opera de New York

Avec

Leontyne Price (Aïda)

Grace Bumbry (Amnéris)

Thomas Schippers (direction)

Orchestre et Chœur de l'Orchestre du Metropolitan Opera de New-York