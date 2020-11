"Jusqu'au bout de l'impro" (7/7) Festival Météo à Mulhouse 2/2

Pour fêter les 20 ans d'A l'Improviste toute une nuit d’improvisations : des concerts, des témoignages, des reportages. L'improvisation n'est pas un style de musique, c'est une façon spontanée d'être aux sons, de célébrer l'instant. Cette nuit spéciale, riche et rythmée, en est l’expression !

Partie VII : Festival Météo à Mulhouse (29 août 2020)

Concert : Micro-Waves

Avec ErikM, laptop et Nathalie Forget, ondes Martenot

Festival météo, deuxième épisode et fin de notre grande traversée !

Nous sommes le 29 août. Les micros de Pierre Monteil et Djaisan Taouss, les deux preneurs de son de la radio, ont repris possession de ce lieu atypique et incroyable qu’est Motoco.

Sur les murs de la grande salle où autrefois ont rugi les machines, deux silhouettes se sont découpées.

Celle d’Erikm, concentré sur son dispositif électronique (laptop et soundmap) et malgré tout très mobile. L’improvisateur a développé au fil des années toute une panoplie de gestes sur ses machines, et puis deuxième silhouette : celle de Nathalie Forget, ondiste, assise derrière ses claviers : des claviers pourvus aussi d’un ruban qui permet un autre type de jeu. Autour d’elle, une forêt de haut-parleurs préparés.

, © Patrick Lambin

Leur duo s’appelle Micro-Waves (peut-être un jeu de mots avec Micro-Ondes ?)

C’est le mariage original et audacieux entre deux types de lutheries électroniques : les Ondes, inventées par Maurice Martenot à la fin des années 1920, et, beaucoup plus près de nous, les outils d’Erikm, laptop et soundmap, mis au point il y a sept ans avec la contribution du Gmem, le Centre National de Création Musicale de Marseille.

Ensemble, Erikm et Nathalie Forget se sont posé le défi de créer un répertoire complément nouveau pour les Ondes martenot, et leurs explorations passent par l’improvisation !

Poésie sonore là encore, matière bruissante déployée dans l’espace. Les deux musiciens, également plasticiens, ont en commun d’avoir une relation "plastique" aux sons...