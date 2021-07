Hommage à Claude Carrière (5/6) : De vous à moi avec René Urtreger 1987

Le 20 février dernier, Claude Carrière tirait sa révérence, quelques jours avant de célébrer son 82e anniversaire. La voix de Claude Carrière, pleine de chaleur, avec un trait d’accent du Rouergue, et son sourire toujours bienveillant, font à jamais partie de l’histoire de la chaîne.

Claude Carrière a aussi eu la responsabilité de magazines d’actualité quotidienne sur France Musique, comme, pendant trois saisons, de 1987 à 1990, en fin de journée en semaine, De vous à moi, qu’il co-présentait avec Claude Hermann.

De vous à moi par Claude Carrière et Claude Hermann le 07 septembre 1987 au studio 118 de la Maison de la Radio

Sonny Rollins

I’ve Told Every Little Star (Jerome Kern)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

René Urtreger

Lament (J. J. Johnson)

René Urtreger (piano)

René Urtreger

It Never Entered My Mind (Richard Rodgers)

René Urtreger (piano)

Un grand merci à Jean Delmas pour les photos