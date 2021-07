Hommage à Claude Carrière (3/6) : "La Musique et les mots" : les songs américains avec Mimi Perrin 1981

Le 20 février dernier, Claude Carrière tirait sa révérence, quelques jours avant de célébrer son 82e anniversaire. La voix de Claude Carrière, pleine de chaleur, avec un trait d’accent du Rouergue, et son sourire toujours bienveillant, font à jamais partie de l’histoire de la chaîne.

Claude Carrière et Jean Delmas eurent aussi la joie de produire et de présenter en tandem quelques mémorables opérations exceptionnelles, comme cette journée « La Musique et les mots », sur France Musique, en décembre 1981.

Journée « La Musique et les mots » : Les Songs américains : autour de Billie Holiday par Claude Carrière, Jean Delmas et Mimi Perrin le 30 décembre 1981

Billie Holiday

Let’s Call the Whole Thing Off (George Gershwin / Ira Gershwin)

Billie Holiday (voix), Ben Webster (saxophone ténor), Harry Edison (trompette), Jimmy Rowles (piano)

Enr. 1957

Fred Astaire

Let’s Call the Whole Thing Off (George Gershwin / Ira Gershwin)

Fred Astaire (voix)

Enr. 1937

Billie Holiday

Love Me or Leave Me (Walter Donaldson)

Billie Holiday (voix), Harry Edison (trompette), Willie Smith (saxophone alto), Bobby Tucker (piano), Barney Kessel (guitare)

Enr. 1954

Anita O’Day

Love Me or Leave Me (Walter Donaldson)

Anita O’Day (voix), Oscar Peterson (piano), Herb Ellis (guitare), Ray Brown (contrebasse)

Enr. 1956

Betty Carter

Tight (Betty Carter)

Betty Carter (voix), John Hicks (piano)

Billie Holiday

God Bless the Child (Billie Holiday / Arthur Herzog)

Billie Holiday (voix)

Ella Fitzgerald & Frank Sinatra

Moonlight in Vermont (John Blackburn / Karl Suessdorf)

Ella Fitzgerald (voix), Frank Sinatra (voix )

Joe Williams

Smack Dab in the Middle (Jesse Stone)

Joe Williams (voix)

Bobby Scott

Blue Gardenia (Lester Lee / Bob Russell)

Bobby Scott (voix, piano et arrangement)

Carmen McRae

The Man I Love (George Gershwin / Ira Gershwin)

Carmen McRae (voix), Bill Holman (arrangement), Los Angeles Philharmonic

Mel Tormé

The Lady Is A Tramp (Richard Rodgers / Lorenz Hart)

Mel Tormé (voix)

Billie Holiday

Do Your Duty (Wesley Sox Wilson)

Billie Holiday (voix )

Frank Sinatra

Angel Eyes (Matt Dennis / Earl Brent)

Frank Sinatra (voix )

Frank Sinatra

I Guess I’ll Hang My Tears Out To Dry (Jule Styne / Sammy Cahn)

Frank Sinatra (voix)

Ella Fitzgerald

I’m Gonna Go Fishing (Duke Ellington / Peggy Lee)

Ella Fitzgerald (voix), Nelson Riddle Orchestra

Enr. 1961

Nat King Cole

Lush Life (Billy Strayhorn)

Nat King Cole (voix)

Billie Holiday

Yesterdays (Jerome Kern)

Billie Holiday (voix), Oscar Peterson (orgue)

Nat King Cole

Star Dust (Hoagy Carmichael)

Nat King Cole (voix)

Un grand merci à Jean Delmas pour les photos